لا يحالف الحظ الكثير من الطلاب في الالتحاق بالجامعات، لأسباب متعددة أبرزها عدم حصولهم على المعدل المطلوب لدخول الجامعة أو التخصص الذي يحلمون به، أو عدم قدرة أسرهم على تحمل تكاليف الدراسة المرتفعة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها العديد من العائلات في مختلف الدول العربية.

لكن، هل يعني ذلك الاستسلام وترك المستقبل في مهب الريح؟

بالطبع لا، ففي سوق العمل المتغير اليوم، لم تعد الشهادة الجامعية هي السبيل الوحيد لحياة مهنية ناجحة ومجزية ماديًا، فقد أصبح العديد من أصحاب العمل يمنحون الأولوية للمهارات العملية، والشهادات الاحترافية، والخبرة الميدانية، بدلًا من الاكتفاء بالمؤهلات الأكاديمية، وهذا التحول فتح أبوابًا واسعة أمام الباحثين عن فرص عمل متميزة حتى من دون شهادة بكالوريوس.

في هذا التقرير، تستعرض الجزيرة نت أبرز 10 تخصصات واعدة في سوق العمل، لا تتطلب شهادة جامعية، لكنها تمنحك مستقبلا مهنيا مزدهرا ودخلا ماديا جيدا، وذلك بناء على عدد من المواقع والمنصات المتخصصة مثل معهد الولايات المتحدة للوظائف (U.S. Career Institute)، وشبكة (سي أن بي سي) (CNBC)، ومكتب إحصاءات العمل الأميركي، ومنصة (إنديد للتوظيف) (Indeed)، ومنصة شركة "دافرون للتوظيف" وغيرها، علمًا بأن الأرقام الخاصة بالرواتب تعكس واقع سوق العمل في الدول المتقدمة، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية.

1- مطور ويب (Web Developer)

الوصف الوظيفي: مطور الويب، هو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يُنشئ ويدير تطبيقات ومواقع الإنترنت، وتشمل مسؤولياته تصميم الطبيقات والمواقع وصيانتها باستخدام لغات برمجة مثل إتش تي إم إل HTML وإكس إتش تي إم إل XHTML وسي إس إس CSS وجافا سكربت JavaScript.

الدورات والمهارات المطلوبة: لا تشترط الشهادة الجامعية لاتقان هذا التخصص، بل تكفي الخبرة والحصول على دورات وبرامج دراسة متخصصة، ومن أبرز المهارات المطلوبة وفقا لمنصة أكاديمية "يو سي دي" المهنية:

– لغات البرمجة: اتقان لغات البرمجة اللازمة للعمل مثل HTML وXHTML وCSS وJavaScript ويمكن الحصول عليها من العديد من المراكز والمعاهد المتخصصة بهذا المجال.

– التصميم المتجاوب (Responsive Design): يجب على مطوري الويب فهم الجوانب الأساسية للتصميم، والتصميم المتجاوب هو مفتاح النجاح. يجب أن يكون التصميم سهل الاستخدام للغاية ويوفر تجربة سلسة على جميع أنواع الأجهزة.

– حل المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها: من المهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها مطور الويب التحقق من صحة (الكود). وخلوه من الأخطاء البرمجية.

– الراتب السنوي: 82 ألف دولار وفقا لمنصة (إنديد).

2- التسويق الإلكتروني

تم تقدير حجم سوق التسويق الإلكتروني العالمي بـ 410.7 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.22%من عام 2025 إلى عام 2033 وفقا لمنصة (أي أم إيه أر سي).

الوصف الوظيفي

يتألف التسويق الرقمي من مجموعة واسعة من الأنشطة بما فيها مثل تحسين عمل محركات البحث (SEO) والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، وغيرها.

والهدف الأساسي هو بناء الوعي بالعلامة التجارية، واستقطاب العملاء المحتملين، وزيادة حركة المرور على موقع الويب، وفي نهاية المطاف تعزيز المبيعات والإيرادات من خلال القنوات الرقمية وفق كلية لندن للأعمال والتمويل (London School of Business and Finance).

الدورات والمهارات المطلوبة

لا تشترط الشهادة الجامعية لاتقان هذا التخصص الحيوي في سوق العمل الحديث، بل تكفي الخبرة والحصول على دورات وبرامج دراسية متخصصة، ومن أبرز المهارات المطلوبة وفقًا للمصدر السابق.

الخبرة في تحسين الظهور على محركات البحث : تحصل المواقع التي تظهر في الصفحة الأولى من نتائج بحث غوغل على أكثر من 90% من النقرات.

تحليل البيانات : يُحلل المسوقون الرقميون البيانات لاستخلاص رؤى ثاقبة واتخاذ قرارات تسويقية مدروسة.

علما بأن المؤسسات التي تعتمد على البيانات تزيد احتمالية حصولها على عملاء بمقدار 23 مرة.

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي : يُعد وضع وتنفيذ استراتيجيات فعّالة لوسائل التواصل الاجتماعي لجذب الجمهور وتوسيع نطاقه جزءًا أساسيًا من التسويق الرقمي.

إنشاء المحتوى : يُنشئ المسوقون الرقميون محتوى جذابًا وقابلًا للمشاركة للمنصات الرقمية، وتُظهر الدراسات أن تسويق المحتوى يُولد عددًا أكبر بثلاث مرات من العملاء المحتملين مقارنة بالتسويق التقليدي.

3- أخصائي صحة الأسنان (Dental Hygienist)

الوصف الوظيفي والتدريب المطلوب : يقوم أخصائيو صحة الأسنان بتنظيف الأسنان، وتصوير الأشعة السينية، وإجراء تقييمات صحة الفم ومساعدة المرضى على تعلم كيفية العناية بأسنانهم، كما يعملون عادةً بشكل وثيق مع أطباء الأسنان ويمثلون نقطة الاتصال الرئيسية للمرضى وفقا لشبكة (سي أن بي سي).

الوصف الوظيفي والتدريب المطلوب : يقوم أخصائيو صحة الأسنان بتنظيف الأسنان، وتصوير الأشعة السينية، وإجراء تقييمات صحة الفم ومساعدة المرضى على تعلم كيفية العناية بأسنانهم، كما يعملون عادةً بشكل وثيق مع أطباء الأسنان ويمثلون نقطة الاتصال الرئيسية للمرضى وفقا لشبكة (سي أن بي سي).

التدريب المطلوب : عادة ما يتطلب العمل برنامجًا لمدة عامين إلى 3 أعوام من دون شهادة جامعية، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في بلدك.

متوسط الراتب السنوي: 94 ألف دولار وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

4- فنيو توربينات الرياح

الوصف الوظيفي والمهارات المطلوبة : تتطلب هذه المهنة تدريبا فنيا من مركز مهني معتمد وليس بالضرورة شهادة جامعية، ويقوم هذا الفني بتثبيت وفحص وصيانة وإصلاح توربينات الرياح، ويضمنون تشغيل التوربينات بكفاءة وأمان من خلال أداء مهام متنوعة.

وغالبًا ما يعمل هؤلاء الفنيون على ارتفاعات شاهقة، تصل أحيانًا إلى مئات الأقدام في الهواء، وقد يكونون مسؤولين عن التوربينات البرية والبحرية.

وغالبًا ما يعمل هؤلاء الفنيون على ارتفاعات شاهقة، تصل أحيانًا إلى مئات الأقدام في الهواء، وقد يكونون مسؤولين عن التوربينات البرية والبحرية.

متوسط الراتب السنوي: 62 ألف دولار وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

5- فني أنظمة الطاقة الشمسية والكهروضوئية

الوصف الوظيفي : تتضمن مهام العمل تركيب وتجميع الألواح الشمسية وأدواتها، وربطها بالأنظمة الكهربائية، وإجراء اختبارات شاملة للنظام وفحوصات ضمان الجودة، مع التعاون المستمر مع فرق الهندسة والبناء لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع.

: تتضمن مهام العمل تركيب وتجميع الألواح الشمسية وأدواتها، وربطها بالأنظمة الكهربائية، وإجراء اختبارات شاملة للنظام وفحوصات ضمان الجودة، مع التعاون المستمر مع فرق الهندسة والبناء لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع. التدريب المطلوب : دورات فنية متخصصة في معهد أو مدرسة تقنية، أو كلية مجتمع. ويتلقى الفنيون عادة تدريبًا عمليًا لمدة تصل إلى عام واحد وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

التدريب المطلوب : دورات فنية متخصصة في معهد أو مدرسة تقنية، أو كلية مجتمع. ويتلقى الفنيون عادة تدريبًا عمليًا لمدة تصل إلى عام واحد وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

الراتب السنوي: 51 ألف دولار وفقا للمصدر السابق.

6- فني تكييف وتدفئة

الوصف والتدريب المطلوب : هذه مهنة مطلوبة طوال العام، ويُساعد فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في تركيب وصيانة وإصلاح معدات التهوية ووحدات تكييف الهواء، ويُحددون مخاطر الصيانة والأعطال الكهربائية والميكانيكية في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، كما يُقدمون الدعم الفني للمتخصصين الآخرين، ويساعدون العملاء في تركيب أنظمة جديدة.

: هذه مهنة مطلوبة طوال العام، ويُساعد فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في تركيب وصيانة وإصلاح معدات التهوية ووحدات تكييف الهواء، ويُحددون مخاطر الصيانة والأعطال الكهربائية والميكانيكية في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، كما يُقدمون الدعم الفني للمتخصصين الآخرين، ويساعدون العملاء في تركيب أنظمة جديدة. التدريب المطلوب : يتعلمون ذلك من خلال المعاهد التقنية أو مراكز التدريب المهني المتخصصة.

التدريب المطلوب : يتعلمون ذلك من خلال المعاهد التقنية أو مراكز التدريب المهني المتخصصة.

الراتب السنوي: 60 ألف دولار وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

7- أخصائي علاج بالأشعة

الوصف الوظيفي : يعمل أخصائيو العلاج الإشعاعي ضمن فرق الأورام لمساعدة مرضى السرطان، ويديرون ويشغلون الأجهزة الطبية، ويعملون عن كثب مع المرضى طوال فترة علاجهم، مقدمين لهم الدعم الفني والمعنوي وفقا لشبكة (سي أن بي سي).

: يعمل أخصائيو العلاج الإشعاعي ضمن فرق الأورام لمساعدة مرضى السرطان، ويديرون ويشغلون الأجهزة الطبية، ويعملون عن كثب مع المرضى طوال فترة علاجهم، مقدمين لهم الدعم الفني والمعنوي وفقا لشبكة (سي أن بي سي). التدريب المطلوب : شهادة من مركز متخصص مرخص أو كلية دبلوم مهني، وبعض الدول تطلب اجتياز امتحان متخصص قبل السماح بمزاولة المهنة.

التدريب المطلوب : شهادة من مركز متخصص مرخص أو كلية دبلوم مهني، وبعض الدول تطلب اجتياز امتحان متخصص قبل السماح بمزاولة المهنة.

الراتب السنوي: 101 ألف دولار وفقا للمصدر السابق.

8- ميكانيكي طائرات

الوصف الوظيفي : يُجري ميكانيكيو الطائرات فحوصات دورية للطائرات ويُجرون إصلاحات، ويحافظون على الأنظمة الميكانيكية، ويحددون أفضل أساليب الإصلاح، ويضعون جدولًا للصيانة الدورية. كما يتعاونون مع المهندسين والميكانيكيين الآخرين لضمان عمل جميع أنظمة الطائرات بشكل سليم.

: يُجري ميكانيكيو الطائرات فحوصات دورية للطائرات ويُجرون إصلاحات، ويحافظون على الأنظمة الميكانيكية، ويحددون أفضل أساليب الإصلاح، ويضعون جدولًا للصيانة الدورية. كما يتعاونون مع المهندسين والميكانيكيين الآخرين لضمان عمل جميع أنظمة الطائرات بشكل سليم. التدريب المطلوب : شهادة من مركز فني معتمد أو كليات الدبلوم المهني أو الخبرة الشخصية أثناء العمل مع مهندسين محترفين.

التدريب المطلوب : شهادة من مركز فني معتمد أو كليات الدبلوم المهني أو الخبرة الشخصية أثناء العمل مع مهندسين محترفين.

الراتب السنوي: 79 ألف دولار وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

9- فني تركيب وإصلاح المصاعد والسلالم المتحركة

الوصف الوظيفي : يقومون بتجميع وتركيب وصيانة مختلف أنواع المصاعد الكهربائية الثابتة والمتحركة، وهم مسؤولون عن توصيلات الكهرباء داخل المصعد، ويحرصون على تشغيله بشكل صحيح وإجراء أي صيانة في الوقت المناسب.

: يقومون بتجميع وتركيب وصيانة مختلف أنواع المصاعد الكهربائية الثابتة والمتحركة، وهم مسؤولون عن توصيلات الكهرباء داخل المصعد، ويحرصون على تشغيله بشكل صحيح وإجراء أي صيانة في الوقت المناسب. التدريب المطلوب : يتطلب الأمر فقط الحصول على شهادة الثانوية العامة والكفاءة الميكانيكية من المراكز والمعاهد التقنية المتخصصة.

التدريب المطلوب : يتطلب الأمر فقط الحصول على شهادة الثانوية العامة والكفاءة الميكانيكية من المراكز والمعاهد التقنية المتخصصة.

الراتب السنوي: 106 ألف دولار وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

10- فني صرف صحي (سباك)

الوصف الوظيفي : يقوم فنيو الصرف الصحي بتركيب وصيانة أنظمة الصرف الصحي وإصلاح خطوط الصرف الصحي وخزانات الصرف الصحي وغيرها، كما يتعاونون مع المهندسين لضمان تصميم نظام الصرف الصحي بشكل صحيح وتحديد مجالات التحسين الممكنة.

: يقوم فنيو الصرف الصحي بتركيب وصيانة أنظمة الصرف الصحي وإصلاح خطوط الصرف الصحي وخزانات الصرف الصحي وغيرها، كما يتعاونون مع المهندسين لضمان تصميم نظام الصرف الصحي بشكل صحيح وتحديد مجالات التحسين الممكنة. التدريب المطلوب : بعد الثانوية العامة تحتاج لشهادة من معهد أو مركز مهني متخصص، أو مجرد خبرة عملية اكتسبتها من العمل مع فنيين محترفين.

التدريب المطلوب : بعد الثانوية العامة تحتاج لشهادة من معهد أو مركز مهني متخصص، أو مجرد خبرة عملية اكتسبتها من العمل مع فنيين محترفين.

الراتب السنوي: 62 ألف دولار وفق مكتب إحصاءات العمل الأميركي.