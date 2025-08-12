اقتصاد|سوريا

المصرف التجاري السوري يرفع حد السحب من الصرّافات الآلية

DAMASCUS, SYRIA MAY 15: People crowd the Old Damascus Bazaar following a surge in local commercial activity across Syria's capital after the United States signaled it might lift sanctions, in Damascus, Syria, on May 15, 2025. Shifts in exchange rates and consumer prices affected public buying habits, drawing dense foot traffic to key hubs including the Central Bank vicinity, Al-Hamidiyah Souq, and Umayyad Square. (Photo by Bakr Al Kasem/Anadolu via Getty Images)
المصرف التجاري السوري (الأناضول)
12/8/2025-|آخر تحديث: 21:30 (توقيت مكة)

رفع المصرف التجاري السوري حد السحب النقدي الأسبوعي من حساب بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 600 ألف ليرة (54.54 دولارا) من 500 ألف ليرة (45.45 دولارا)، وذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي (ATM).

بذلك يمكن إجراء 3 عمليات سحب متتالية بسقف 200 ألف ليرة (18.18 دولارا) للعملية الواحدة، وفق ما أعلن البنك ضمن الخطوة التي قال إنها جاءت بهدف تخفيف الازدحام والعبء على المواطنين.

وأشار البنك إلى إمكانية السحب من نقاط البيع pos المتواجدة في فروع ومكاتب المصرف بسقف سحب 500 ألف ليرة (45.45 دولارا) أسبوعيا.

لكن الموظفين يشتكون من عدم توفر ما يكفي من النقود في ماكينات الصرف الآلي، خصوصا في أوقات صرف الرواتب، ويرون أن الحل يكمن في ضخ سيولة كافية وإصلاح الأعطال، ما يعيد الثقة في المصارف ويخفف اعتماد الناس على الاقتصاد غير الرسمي.

ولدى المصرف التجاري أكثر من 554 جهاز صراف آلي في أنحاء البلد، لكن 40% منها معطل ولا يعمل سوى 302 جهاز، وتتسع كل ماكينة إلى 40 مليون ليرة (3636 دولارا).

ويتجاوز عدد البطاقات الصادرة عن المصارف في سوريا مليون بطاقة.

المصدر: الجزيرة

