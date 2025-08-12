جنوب أفريقيا تقدم عرضا جديدا لاتفاق تجاري مع واشنطن

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا أنها ستقدم اليوم الثلاثاء عرضا جديدا لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في محاولة لخفض الرسوم الجمركة البالغة 30% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على صادرت جنوب أفريقيا.

وقال وزير التجارة في جنوب أفريقيا باركس تاو خلال مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء وافق على أن تقدم بلاده عرضا معدلا ليكون أساسا للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العرض الجديد سيقدَّم اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير التجارة أن العرض الجديد يرد بشكل جوهري على القضايا التي أثارتها الولايات المتحدة في تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2025.

وأوضح أن جنوب أفريقيا عالجت بعض المسائل الجوهرية مثل الصحة النباتية التي وردت في التقرير، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن محتوى العرض.

وكان وزير الزاعة في جنوب أفريقيا جون ستينهايزن قد صرح في وقت سابق بأن فريق ترامب رأى أن العرض الأولي لبلاده بشأن الاتفاق التجاري لم يكن طموحا بما يكفي، لكنه اعتبر أن العرض الجديد سيكون سخيا ومنفتحا، ويلبي المعايير المأمولة.

وفي مقابلة مع رويترز أمس الاثنين، قال ستينهايزن زعيم ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية، إن هناك خطرا من بقاء الرسوم الجمركية البالغة 30% ما لم تغير حكومة جنوب أفريقيا بعض السياسات المحلية المتعلقة بالتمييز، التي انتقدها ترامب بشدة.

وأضاف ستينهايزن "إذا نظرنا إلى الأمر من منظور التجارة والرسوم الجمركية، أرى أن هذا العرض يمثل شيئا مفيدا للولايات المتحدة وكذلك لجنوب أفريقيا".