إيران تحذف 4 أصفار من عملتها الوطنية

أقرت حكومة إيران مشروع قانون إزالة 4 أصفار من العملة الوطنية بأغلبية أصوات أعضائه بعد المناقشة والمراجعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وحذف الأصفار إجراء يستبدل فيه البنك المركزي العملة القديمة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية أقل، بحيث تتم إزالة عدد من الأصفار من العملة بلا تغيير في القيمة الحقيقية.

ويعني حذف 4 أصفار أن كل ريال إيراني جديد سيساوي 10 آلاف ريال من الريال الحالي المتداول.

تراجع الريال

تراجع الريال الإيراني بصورة كبيرة مقابل الدولار بعد تطبيق العقوبات الاقتصادية، وتطبيق سياسات نقدية متعثرة، فضلا عن التوترات الجيوسياسية التي شملت مؤخرا حربا مع إسرائيل.

وتراجع الريال مقابل الدولار خلال العام الحالي إلى حوالي 925 ألف ريال في السوق الموازية.

كان رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزین، قال في مايو/أيار الماضي إن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية يُعتبر من الأولويات التي يسعى البنك لتحقيقها هذا العام.

وأشار فرزين حينها إلى جهود حكومية إيرانية لكبح التضخم وزيادة السيولة النقدية، وأكد أن حذف الأصفار الأربعة من العملة الوطنية يُعتبر جزءا من برنامج إصلاح النظام النقدي الذي يتم العمل عليه بجدية.