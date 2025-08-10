الكويت توقع عقودا لمحطة توليد طاقة بـ3.27 مليارات دولار

وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، اليوم الأحد، وثيقة التزام بتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار.

ونقلت وكالة رويترز عن المدير العام للهيئة قوله "إن تكلفة المرحلتين تتجاوز مليار دينار كويتي" (3.27 مليارات دولار)، موضحا أن المستثمرين هم من سيتحملون تلك التكلفة وليس الحكومة، وأضاف أن تنفيذ المشروع سيستغرق 3 سنوات.

وشكلت مراسم التوقيع، اليوم الأحد، انطلاقة واحد من أكبر مشروعات الكهرباء في الدولة الخليجية التي تسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء.

for more information, visit our website: https://t.co/9npsi6OssB pic.twitter.com/lRBP3qIo2R — هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (@KAPPKWT) July 27, 2025

وبموجب الاتفاق، سيتولى التحالف الفائز تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.

وذكرت هيئة مشروعات الشراكة في بيان، أن المشروع يعد ثاني مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة إلى جانب قدرة تحلية تبلغ 120 مليون غالون يوميا عند اكتمال المشروع.

وأوضحت الهيئة، أن القدرة الإنتاجية للمشروع تبلغ نحو ضعفي ما جرى إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية، ليكون أحد أضخم مشروعات الهيئة حتى الآن.