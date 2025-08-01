ترامب يقيل مسؤولة إحصاءات العمل بعد اتهامها بالتلاعب بالأرقام

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة مسؤولة اقتصادية بارزة، متهمًا إياها بالتلاعب ببيانات التوظيف لأسباب سياسية، وذلك بعد أن أظهر تقرير صدر اليوم الجمعة ضعفًا في الوظائف الجديدة التي خلقها الاقتصاد الأميركي.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "علمتُ للتو أن الدكتورة إريكا ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، التي عيّنها بايدن، هي من يصدر "أرقام الوظائف" في بلدنا، وقد زوّرت أرقام الوظائف قبل الانتخابات في محاولة لتعزيز فرص فوز كامالا (هاريس)"، مما يثير شكوكًا حول أحدث بيانات التوظيف.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أنّ الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بواقع 73 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، تراجعا من 147 ألف وظيفة أضيفت في يونيو/حزيران، وأقل من توقعات خبراء الاقتصاد عند 115 ألف وظيفة.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو/حزيران.

وتأثرت مؤشرات وول ستريت بهذه الأرقام، حيث سجلت تراجعات حادة تفوق 1.3%.