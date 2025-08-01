اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يقيل مسؤولة إحصاءات العمل بعد اتهامها بالتلاعب بالأرقام

US President Donald Trump speaks after signing an executive order restarting the Presidential Fitness Test in public schools in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, on July 31, 2025.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم مفوضة إحصاءات العمل بالتلاعب في الأرقام خلال الانتخابات لصالح كمالا هاريس (الفرنسية)
1/8/2025-|آخر تحديث: 23:27 (توقيت مكة)

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة مسؤولة اقتصادية بارزة، متهمًا إياها بالتلاعب ببيانات التوظيف لأسباب سياسية، وذلك بعد أن أظهر تقرير صدر اليوم الجمعة ضعفًا في الوظائف الجديدة التي خلقها الاقتصاد الأميركي.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "علمتُ للتو أن الدكتورة إريكا ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، التي عيّنها بايدن، هي من يصدر "أرقام الوظائف" في بلدنا، وقد زوّرت أرقام الوظائف قبل الانتخابات في محاولة لتعزيز فرص فوز كامالا (هاريس)"، مما يثير شكوكًا حول أحدث بيانات التوظيف.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أنّ الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بواقع 73 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، تراجعا من 147 ألف وظيفة أضيفت في يونيو/حزيران، وأقل من توقعات خبراء الاقتصاد عند 115 ألف وظيفة.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو/حزيران.

وتأثرت مؤشرات وول ستريت بهذه الأرقام، حيث سجلت تراجعات حادة تفوق 1.3%.

المصدر: الفرنسية + رويترز

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