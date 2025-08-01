نيجيريا تتصدر إنتاج النفط بأفريقيا خلال يونيو وسط ارتفاع الأسعار

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال يونيو/حزيران 2025، مما انعكس على مستويات الإنتاج في عدد من الدول الأفريقية التي تعتمد على هذه السلعة كمصدر رئيسي للدخل القومي.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تصدرت نيجيريا قائمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط خلال الشهر، تلتها ليبيا ثم الجزائر.

ارتفاع الأسعار يدعم الإنتاج

أشار التقرير الشهري لأوبك إلى أن متوسط سعر سلة خاماتها المرجعية بلغ 69.73 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة قدرها 6.11 دولارات مقارنة بشهر مايو/أيار.

كما ارتفع سعر خام برنت الآجل بمقدار 5.79 دولارات ليصل إلى 69.80 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بـ6.39 دولارات ليسجل متوسطا قدره 67.33 دولارا للبرميل .

الدول الأفريقية الأكثر إنتاجا

بحسب بيانات أوبك، بلغ إنتاج نيجيريا اليومي نحو 1.547 مليون برميل خلال يونيو/حزيران، بزيادة قدرها 19 ألف برميل عن الشهر السابق.

وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 1.280 مليون برميل يوميا، رغم انخفاضه بمقدار 24 ألف برميل.

أما الجزائر فحافظت على المرتبة الثالثة بإنتاج يومي قدره 927 ألف برميل، مسجلة زيادة طفيفة بلغت 7 آلاف برميل.

واحتفظت الكونغو بالمركز الرابع بإنتاج مستقر عند 256 ألف برميل يوميا، بينما جاءت الغابون خامسة بإنتاج بلغ 234 ألف برميل، بزيادة محدودة، قدرها ألفا برميل.

وتعكس هذه الأرقام تفاوت الأداء بين المنتجين الأفارقة في ظل تقلبات السوق العالمية وارتفاع الطلب على الخام من القارة.

تحسن الفروقات وتوقعات مستقرة

أوضح التقرير أن الفروقات السعرية لخام غرب أفريقيا شهدت تحسنا خلال يونيو/حزيران، مدفوعة بزيادة الطلب من المشترين الأوروبيين والآسيويين على شحنات يوليو/تموز.

كما ساهم ارتفاع أسعار الأنواع المماثلة من الخام في مناطق أخرى في دعم أسعار النفط الأفريقي.

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ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، حافظت توقعات النمو الاقتصادي العالمي على استقرارها، إذ تتوقع أوبك نموا بنسبة 2.9% في عام 2025، و3.1% في 2026.

كما بقيت توقعات النمو في الولايات المتحدة واليابان دون تغيير، مما يعكس قدرا من الثقة في مسار الاقتصاد العالمي.