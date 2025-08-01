اقتصاد|أفريقيا

220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024

A picture shows the entrance gate of Doraleh Multi-Purpose Port in Djibouti, on July 4, 2018. East Africa's smallest country Djibouti launched on July 5, the first phase of Africa's biggest free-trade zone, seeking to capitalise on its strategic position on one of the world's busiest trade routes located at the intersection of major international shipping lines connecting Asia, Africa and Europe, the gateway to the Suez canal. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP)
ميناء دوراليه المتعدد الوظائف بجيبوتي (الفرنسية)
1/8/2025-|آخر تحديث: 18:58 (توقيت مكة)

شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).

ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

جنوب أفريقيا في الصدارة

حافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.

ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).

FILE PHOTO: A worker inspects cars at a port, in East London, in the Eastern Cape province, South Africa, July 7, 2022. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo
ميناء شرق لندن في مقاطعة كيب الشرقية بجنوب أفريقيا (رويترز)

 أداء قوي لغرب أفريقيا

وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.

فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.

أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.

شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة

جاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

Cranes are seen unloading 'Clinker' from the JS Mekong, a bulk carrier ship and into waiting trucks while on the dockside at Mombasa port, managed by the Kenya Ports Authority, a state-run company in Mombasa, Kenya, on Friday, April 26, 2013. Kenya's Mombasa port is East Africa's busiest, handling imports that include grain, fertilizer, cement and oil as well as exports of coffee, tea and sugar. Photographer: Trevor Snapp/Bloomberg via Getty Images
ميناء مومباسا في كينيا يعد أحد أهم الموانئ في شرق أفريقيا (غيتي)

خطوة نحو تكامل اقتصادي أوسع

يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.

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ومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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