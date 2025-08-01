الصين تندد بالحمائية بعد إعلان ترامب رسوما جمركية جديدة

نددت الصين الجمعة بالحمائية التي "تضر بمصالح جميع الأطراف"، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة مرتفعة على واردات 69 بلدا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون -في مؤتمر صحفي دوري- إن "الصين تعارض بصورة منهجية وواضحة فرض هذه الرسوم الجمركية. لا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية".

ونص الأمر الذي وقعه ترامب على فرض معدلات رسوم استيراد مرتفعة تراوح بين 10% و41% خلال 7 أيام، وذلك بدءا من حلول الموعد النهائي عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش).

ويمضي ترامب بهذا القرار قدما في خططه لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي قبل موعد نهائي سبق أن حدده لإبرام اتفاقات تجارية ويحل اليوم الجمعة.

ومن بين الدول التي طالتها الرسوم الجديدة كندا والبرازيل والهند وتايوان.

ووفقا لأمر تنفيذي رئاسي، فقد حدد ترامب رسوما:

تصل إلى 35% على العديد من السلع من كندا.

%50 من البرازيل.

%25 للهند.

%20 لتايوان.

%39 لسويسرا.

مهلة للصين

وبالنسبة للصين تمتد مهلة التوصل إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب إلى 12 أغسطس/آب الحالي، بعد أن توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاقات مبدئية في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين لإنهاء الفرض المتبادل لرسوم مرتفعة ووقف صادرات المعادن الأرضية النادرة.

من جهته، قال خه يا دونغ في مؤتمر صحفي أمس "تتطلع الصين إلى تعميق الحوار والمشاورات مع الولايات المتحدة سعيا لتحقيق المزيد من النتائج متبادلة المنفعة"، وفق ما أوردت وكالة شينخوا الصينية.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين أجريا في ستوكهولم، عاصمة السويد، تبادلات صريحة ومعمقة وبنّاءة بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، والسياسات الاقتصادية الكلية.

وأوضح أنه استنادا إلى التوافق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات ستوكهولم، سيواصل الجانبان السعي لتمديد تعليق نسبة 24% من التعريفات الجمركية الأميركية، وكذا التدابير المضادة من الجانب الصيني، لمدة إضافية قدرها 90 يوما.

إعلان

وقال المتحدث إنه من المتوقع أن يسهم هذا التوافق في تعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وضخ المزيد من اليقين في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي على الصعيد العالمي.