اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارات بشأن الرسوم الجمركية منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، صدمت الأسواق المالية وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.

وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسية:

انطلاق الحرب التجارية

أول فبراير/شباط 2025 : فرض ترامب رسوما جمركية 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية و10% على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

: فرض ترامب رسوما جمركية 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية و10% على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة. 3 فبراير/شباط : علق ترامب فرض الرسوم الجمركية التي هدد بها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها لمدة 30 يوما، مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين.

: علق ترامب فرض الرسوم الجمركية التي هدد بها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها لمدة 30 يوما، مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين. 7 فبراير/شباط : أرجأ ترامب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها وجمع الرسوم الجمركية.

: أرجأ ترامب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها وجمع الرسوم الجمركية. 10 فبراير/شباط : رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25% وأبقى عليها ثابتة "دون استثناءات أو إعفاءات".

: رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25% وأبقى عليها ثابتة "دون استثناءات أو إعفاءات". 3 مارس/آذار : قال ترامب إن رسوما جمركية تبلغ 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من مارس/آذار، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%.

: قال ترامب إن رسوما جمركية تبلغ 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من مارس/آذار، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%. 5 مارس/آذار: وافق ترامب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المَركبات المصنعة في كندا والمكسيك بعد التواصل هاتفيا مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي جنرال موتورز وفورد موتور ورئيس شركة ستيلانتيس.

6 مارس/آذار : أعفى ترامب السلع المستوردة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية تجارة حرة مع أميركا الشمالية من الرسوم الجمركية البالغة 25% لمدة شهر.

: أعفى ترامب السلع المستوردة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية تجارة حرة مع أميركا الشمالية من الرسوم الجمركية البالغة 25% لمدة شهر. 26 مارس/آذار : أعلن ترامب فرض رسوم جمركية 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.

: أعلن ترامب فرض رسوم جمركية 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة. 2 أبريل/نيسان: أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالمية أساسية تبلغ 10% على جميع الواردات ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

تعليق الرسوم الجمركية

9 أبريل/نيسان: علق ترامب لمدة 90 يوما معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها، ودخلت حيز التنفيذ في غضون أقل من 24 ساعة، وذلك عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق المالية، وتسببت في فقد البورصات بأنحاء العالم لتريليونات الدولارات.

إعلان

وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% سارية على جميع الواردات تقريبا إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من 104% التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على سلع صينية إلى 145%، ومن بينها الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل التي فرضت سابقا.

13 أبريل/نيسان : قدمت الإدارة الأميركية إعفاءات كبيرة من الرسوم الجمركية الباهظة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يرد معظمها من الصين.

: قدمت الإدارة الأميركية إعفاءات كبيرة من الرسوم الجمركية الباهظة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يرد معظمها من الصين. 22 أبريل/نيسان : فتحت إدارة ترامب تحقيقات أمن قومي بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962 في واردات من الأدوية وأشباه الموصلات في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين.

: فتحت إدارة ترامب تحقيقات أمن قومي بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962 في واردات من الأدوية وأشباه الموصلات في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين. 4 مايو/أيار: فرض ترامب رسوما جمركية 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

اتفاقات مبدئية

9 مايو/أيار : أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود، من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية 10% على الصادرات البريطانية والتوسيع الجزئي لنطاق التجارة الزراعية المتبادلة، وتخفيض الرسوم الأميركية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية.

: أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود، من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية 10% على الصادرات البريطانية والتوسيع الجزئي لنطاق التجارة الزراعية المتبادلة، وتخفيض الرسوم الأميركية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية. 12 مايو/أيار : اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتا. وبموجب هدنة مدتها 90 يوما، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30% من 145%، بينما ستخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية إلى 10% من 125%.

: اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتا. وبموجب هدنة مدتها 90 يوما، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30% من 145%، بينما ستخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية إلى 10% من 125%. 13 مايو/أيار : خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية منخفضة القيمة، مما أدى إلى تقليص الرسوم على السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار إلى 54% من 120%.

: خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية منخفضة القيمة، مما أدى إلى تقليص الرسوم على السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار إلى 54% من 120%. 23 مايو/أيار : قال ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران.

وحذر شركة آبل من أنها ستواجه رسوما جمركية 25% حال تصنيعها الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة خارج البلاد.

: قال ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران. وحذر شركة آبل من أنها ستواجه رسوما جمركية 25% حال تصنيعها الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة خارج البلاد. 25 مايو/أيار : تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة المتاحة للمحادثات حتى 9 يوليو/تموز الحالي.

: تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة المتاحة للمحادثات حتى 9 يوليو/تموز الحالي. 28 مايو/أيار : منعت محكمة تجارية أميركية دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ عبر إصدار حكم شامل قالت فيه إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقالت إدارة ترامب إنها ستطعن على الحكم.

: منعت محكمة تجارية أميركية دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ عبر إصدار حكم شامل قالت فيه إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقالت إدارة ترامب إنها ستطعن على الحكم. 29 مايو/أيار : أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتا سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إذ علقت حكم المحكمة الأدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو/حزيران والإدارة بالرد بحلول 9 من يونيو/حزيران.

: أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتا سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إذ علقت حكم المحكمة الأدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو/حزيران والإدارة بالرد بحلول 9 من يونيو/حزيران. 3 يونيو/حزيران : وقّع ترامب على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% من 25%.

: وقّع ترامب على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% من 25%. 12 يونيو/حزيران: حذر ترامب خلال فعالية بالبيت الأبيض من أنه قد يرفع قريبا الرسوم الجمركية على السيارات، مجادلا بأن ذلك قد يدفع شركات صناعة السيارات إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في الولايات المتحدة.

إعلان

مواجهة دول بريكس

3 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 20% على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام برسوم تبلغ 40%.

6 يوليو/تموز : كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن البلدان التي تتبنى "السياسات المعادية لأميركا" التي تنتهجها دول مجموعة البريكس ستدفع رسوما جمركية إضافية 10%.

: كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن البلدان التي تتبنى "السياسات المعادية لأميركا" التي تنتهجها دول مجموعة البريكس ستدفع رسوما جمركية إضافية 10%. 7 يوليو/تموز: كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى التي أُعلن عنها في الأشهر السابقة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، مع اقتراب الولايات المتحدة من إتمام عدد من الاتفاقات التجارية.

وأرسل ترامب رسائل إلى 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية وصربيا، قال فيها إنه سيفرض رسوما جمركية تتراوح بين 25% و40% اعتبارا من أول أغسطس/آب.