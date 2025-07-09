قفزة في كلفة تأمين السفن بالبحر الأحمر مع استئناف هجمات الحوثيين

ارتفعت كلفة تأمين السفن المارة عبر البحر الأحمر بشكل حاد منذ استئناف الحوثيين هجماتهم على سفن تجارية، مما يهدد بتعطيل التجارة العالمية، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أكبر شركة وساطة تأمين في العالم.

وزادت أقساط التأمين المفروضة على مخاطر الحرب في الممر المائي بين أفريقيا وآسيا إلى ما يصل إلى 1% من القيمة الإجمالية للسفينة بحلول أمس، من حد أقصى بلغ 0.4% قبل هجوم يوم الأحد على سفينة شحن مملوكة لليونان.

قفزة

ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس قسم الشحن البحري في شركة مارش ماكلينان، ماركوس بيكر قوله إن هذا يعني أن كلفة التغطية التأمينية لسفينة بقيمة 100 مليون دولار قد ارتفعت من حوالي 300 ألف دولار للرحلة الواحدة إلى حوالي مليون دولار.

وأعقب الهجوم على سفينة ماجيك سيز، وهي ناقلة بضائع سائبة مملوكة لشركة ستيم شيبينغ اليونانية، يوم الاثنين هجوم آخر على سفينة إترنيتي سي، وهي ناقلة بضائع سائبة ترفع العلم الليبيري.

وقال بيكر: "ديناميكيات أسعار تأمين الشحن أغرب مما رأيته من قبل"، مشيرًا إلى أن الهجمات السابقة دفعت السفن إلى اتخاذ مسار أطول بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.

وأضاف: "يبدو أن ثمة تصعيدًا سريعًا للغاية في نشاط الحوثيين. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار أكثر إذا استمرت حركة الشحن في استخدام الممر (البحر الأحمر) لعبور السفن".

ويُعد البحر الأحمر أحد أهم نقاط التحكم التجارية في العالم، ومن شأن تصعيد الهجمات، بالإضافة إلى رفع تكاليف التأمين على السفن التجارية أن يُهدد بارتفاع أسعار النفط وتعطيل تدفق البضائع.

انتهاكات متكررة

كان الهجوم على سفينة "ماجيك سيز" أول هجوم من نوعه يشنه الحوثيون منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقالت الجماعة إن السفينة غرقت بعد تعرضها لهجوم بالنيران والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة البحرية.

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وقال متحدث باسم الحوثيين في بيان نُشر على موقع إكس إن الهجوم جاء ردًا على "الانتهاكات المتكررة من قبل الشركة المالكة (للسفينة) لحظر دخول موانئ فلسطين المحتلة".

وتعرضت سفينة "إترنيتي سي"، التي تديرها شركة كوسموشيب اليونانية لإدارة السفن، لهجوم بطائرات مسيرة بحرية وقذائف صاروخية أُطلقت من زوارق سريعة مأهولة، وفق رويترز، التي أفادت بمقتل 3 بحارة.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذا الهجوم.

وردًا على هجوم يوم الأحد على سفينة ماجيك سيز، الذي قال عنه الرئيس التنفيذي لشركة ستيم شيبينغ إنه "أرعب طاقمها"، أعلنت إسرائيل أنها ضربت "بقوة" أهدافًا مرتبطة بالحوثيين، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة كهرباء.

واستهدفت إسرائيل سفينة "غالاكسي ليدر"، وهي ناقلة سيارات هاجمها الحوثيون واستولوا عليها في أول هجوم لهم على سفن تجارية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس" إن السفينة "كانت مزودة بنظام رادار لتتبع السفن الدولية بحثًا عن عمليات إرهابية".