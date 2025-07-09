إنفيديا أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار

وصلت القيمة السوقية لشركة إنفيديا إلى 4 تريليونات دولار لأول مرة اليوم الأربعاء، لتعزز بذلك مكانتها ضمن أكثر الأسهم في وول ستريت استفادة من الارتفاع المستمر في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم الشركة الرائدة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة 2.59% إلى 164.11 دولارا، وذلك ما يجعلها أول شركة مدرجة في العالم تحقق ذلك الإنجاز.

وتُعدّ شركة صناعة الرقائق أول شركة تحقق هذه القيمة السوقية على الإطلاق.

وتعتبر إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم، متجاوزةً مايكروسوفت وآبل اللتين وصلتا إلى حاجز 3 تريليونات دولار قبل إنفيديا، كما تُعدّ مايكروسوفت أحد أكبر وأهم عملاء إنفيديا.

وتجاوزت الشركة، التي أسست عام 1993 ومقرها كاليفورنيا، حاجز 2 تريليون دولار لأول مرة في فبراير/شباط 2024، وارتفعت قيمتها السوقية إلى 3 تريليونات دولار في يونيو/حزيران.

الذكاء الاصطناعي

استفادت إنفيديا بشكل كبير من الطلب المتزايد على أجهزة ورقائق الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق شات جي بي تي في أواخر عام 2022، ورسّخت الشركة مكانتها كرائدة حاسمة في إنشاء وحدات معالجة الرسومات التي تُشغّل نماذج اللغات الكبيرة.

وأدى ارتفاع الطلب على رقائق شركة إنفيديا العملاقة إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 15 ضعفًا خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفعت أسهمها بأكثر من 15% خلال الشهر الماضي و22% منذ بداية العام.

وجاء الارتفاع الأخير في أسهم إنفيديا على الرغم من التوترات الجيوسياسية والقيود المستمرة على الرقائق التي حدّت من عمليات الشركة في الصين.

وفي الشهر الماضي، صرّحت إنفيديا بأن القيود الأخيرة على تصدير رقائقها من نوع "إتش تو أو" المُصنّعة للصين ستُكلّفها خسائر في المبيعات بقيمة 8 مليارات دولار.