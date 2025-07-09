استأنفت البورصة المصرية عملها اليوم الأربعاء بعد انقطاع في الاتصالات والإنترنت جراء حريق في مركز اتصالات رئيسي بمبنى سنترال رمسيس بالقاهرة يوم الاثنين.

وذكرت في بيان: "تعلن البورصة المصرية عن استئناف التداول اعتبارا من اليوم، الأربعاء الموافق التاسع من يوليو 2025. ويأتي ذلك تتويجا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة".

وذكرت البورصة أمس أنها علقت التداول بسبب اضطرابات مستمرة أثرت على قدرة شركات السمسرة على التواصل بكفاءة عبر نظام التداول. وأشارت في بيان إلى أنه "على الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة من أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من يوليو".

وقد تأثرت الاتصالات الأرضية وعبر الهواتف النقالة فضلا عن خدمات الإنترنت بنسب مختلفة بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أول أمس، في حين تحاول السلطات المعنية بالاتصالات تلافي الأمر وإعادة الاتصالات إلى وضعها.