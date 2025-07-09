ترامب يفرض رسوما 30% على العراق والجزائر وليبيا

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء رسائل تفيد بتطبيق رسوم جمركية على 6 دول هي الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.

وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الجزائر و25% على بروناي و30% على العراق و30% على ليبيا و25% على مولدوفا و20% على الفلبين.

وكان ترامب أشار أمس إلى أنه سيعلن اليوم عن أمور تتعلق بالتجارة مع 7 دول على الأقل، بينما سُيعلن عن دول إضافية لاحقا.

وأضاف على موقع تروث سوشيال: "سنعلن عن مسائل تتعلق بالتجارة مع 7 دول على الأقل صباح غد، على أن يتم الإعلان عن عدد إضافي من الدول بعد الظهر"، من دون أن يحدد ما إذا كان سيعلن عن صفقات تجارية أو رسائل تخص الرسوم الجمركية.