6 نقاط تشرح تغير موقف ترامب من الرسوم الجمركية والأطراف المتأثرة

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية عقابية على أكثر من 12 دولة ما لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق قبل أول أغسطس/آب المقبل، مُعلنًا بذلك آخر مرحلة في حربه التجارية.

ويأتي هذا ضمن الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي أعلن عنها ترامب لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي، ثم أُجّلت 90 يومًا لإتاحة الفرصة للمفاوضات. وقد أُجّل هذا الموعد النهائي -الذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع- إلى أغسطس/آب المقبل.

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وأثار الجدول الزمني المُتغيّر لأهم زيادات الرسوم الجمركية الأميركية -منذ ما يقرب من قرن- اضطرابًا في الأسواق العالمية وأحدث ارتباكًا واسع النطاق، حيث لا تزال الإدارة الأميركية بعيدة عن إبرام "90 صفقة في 90 يومًا" التي وعدت بها في البداية، وفق صحيفة غارديان البريطانية.

1- ما الذي تغير مع طرح ترامب للرسوم الجمركية؟

أبلغ ترامب الموردين الرئيسيين (اليابان وكوريا الجنوبية، و12 دولة أخرى) -مطلع هذا الأسبوع- أنهم سيواجهون رسومًا جمركية بنسبة 25% على الأقل، بدءًا من أغسطس/آب المقبل، ما لم يتمكنوا من التفاوض بسرعة على صفقات.

كما هدد بزيادتها إذا أقدمت أي دولة على الرد، أو حاولت التحايل على الرسوم الجمركية عبر دول أخرى.

وأبقى ترامب العالم في حيرة بشأن نتائج شهور من المحادثات مع الدول، على أمل تجنب الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي هدد بها.

ومعدل الرسوم الجمركية لكوريا الجنوبية هو نفسه الذي أعلنه ترامب في البداية، بينما معدل الرسوم الجمركية لليابان أعلى 1% مما أُعلن عنه في أبريل/نيسان الماضي.

2- ما الدول المتأثرة؟

أُبلغت 14 دولة هذا الأسبوع بزيادة الرسوم الجمركية الوشيكة، مع توقعات بإبلاغ المزيد من الدول الأيام المقبلة.

وتتراوح معدلات التعريفات الجمركية الباهظة بين 25% و40%، وتُفرض بعضٌ من أقسى الرسوم الجمركية على الدول النامية جنوب شرق آسيا، بما في ذلك 32% على إندونيسيا، و36% على كل من كمبوديا وتايلند، و40% على كل من لاوس وميانمار.

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وتواجه بنغلاديش -التي تعد مركز تصنيع- رسومًا جمركيةً بنسبة 35%، كما فُرضت على تونس وماليزيا وكازاخستان وجنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك رسومًا جمركيةً بنسبة 30% ما لم تتوصل إلى اتفاق.

3- كم عدد الصفقات المبرمة؟

منح ترامب مهلةً لمدة 90 يومًا في أبريل/نيسان الماضي لإتاحة الوقت الكافي للتوسط في صفقات تجارية، لكن لم يتم التوصل إلا إلى اتفاقين:

الأول مع بريطانيا المُوقّع في 8 مايو/أيار، ويشمل 10% من معظم السلع البريطانية، بما في ذلك السيارات، وإعفاءً من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.

والثاني مع فيتنام الأسبوع الماضي ويُحدد رسومًا جمركيةً بنسبة 20% على معظم صادراتها، على الرغم من أن التفاصيل الكاملة غير واضحة، ولم يُنشر نصٌّ للاتفاق.

وحسب غارديان، توصلت الولايات المتحدة إلى هدنة هشة مع الصين بعد تصاعد الحرب التجارية بينهما.

ويتوقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت صدور عدة إعلانات تجارية خلال الـ48 ساعة القادمة، مضيفًا أن بريده الإلكتروني مليء بعروض اللحظة الأخيرة من الدول المتضررة.

ومن ناحية أخرى، دعا رئيس كوريا الجنوبية لاجتماع طارئ، وقالت وزارة التجارة إن البلاد ستستغل الموعد النهائي الممدد للتفاوض على "نتائج مفيدة للطرفين" وثمة تقارير تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى التوصل لاتفاق تجاري بحلول الأربعاء.

وفي غضون ذلك، ردت دول أخرى -مثل جنوب أفريقيا- وقال رئيسها سيريل رامافوزا إن معدل الرسوم الجمركية الأميركية البالغ 30% غير مبرر، نظرًا لأن 77% من البضائع الأميركية تدخل البلاد من دون رسوم جمركية.

4- كيف تتفاعل الأسواق والشركات؟

تراجعت الأسهم الأميركية استجابةً لذلك في أحدث اضطرابات بالسوق، حيث هزت تحركات ترامب التجارية الأسواق المالية ودفعت صانعي السياسات إلى الإسراع في حماية اقتصاداتهم.

5- لماذا تضررت الدول الآسيوية؟

تعرضت دول في آسيا لبعض أشد الرسوم الجمركية عقابية بسبب ما يزعم ترامب أنه عجز تجاري غير عادل، مما يعني أن صادراتها إلى الولايات المتحدة تفوق وارداتها.

ومع ذلك، يشكك المحللون في جدوى استخدام هذه الحسابات، وأشاروا كذلك إلى أن ترامب ربما يحاول بدلاً من ذلك معاقبة الصين، من خلال استهداف الدول التي تتلقى استثمارات كبيرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتُعدّ العديد من دول جنوب شرق آسيا -وهي منطقة شكّلت 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2024- مراكز تصنيع رئيسية لسلع مثل المنسوجات والأحذية، مما يعني أنها ستتأثر بشدة بالرسوم الجمركية، في حين سترتفع أسعار هذه السلع أيضًا في الولايات المتحدة.

6- ماذا سيحدث بعد ذلك؟

صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت -في مؤتمر صحفي- بأنه سيتم إبلاغ المزيد من الدول بالرسوم الجمركية الوشيكة هذا الأسبوع.

وأضافت أن الرئيس ترامب كان "قريبًا" من إبرام صفقات أخرى، لكنه "يريد ضمان أن تكون هذه أفضل الصفقات الممكنة".

ومع ذلك، فإن التقدم الطفيف في الصفقات حتى الآن يُسلط الضوء على ما يصفه خبراء التجارة بأن اتفاقيات التجارة معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.