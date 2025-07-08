استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بالمدن السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت السعر في التعاملات الرسمية.

يأتي ذلك، بعدما توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 1% في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024.

وقال البنك في بيان له: "يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".

سعر صرف الليرة السورية

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند 10 آلاف عند الشراء و10 آلاف و50 ليرة عند البيع.

بقي سعر صرف الليرة في الحسكة عند 10 آلاف و125 ليرة عند الشراء و10 آلاف و200 ليرة عند البيع.

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و100 ليرة عند البيع.

لا استدانة

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية الأسبوع الماضي في تصريحات متلفزة أبرزها المصرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن سوريا لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن يكون ثمة لجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

ونفى أن تكون ثمة نية لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، مشيرا إلى أنه سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية.

وتوقع الحصرية انتهاء ما سماها "التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر وبلوغ سعر موحد"، مشيرا إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية بنسبة 30%.

تطورات سياسية

وعلى الصعيد السياسي، قررت بريطانيا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق وتعهده بتقديم 94.5 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار) دعما لسوريا.

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وقال لامي في بيان: "هناك أمل متجدد للشعب السوري.. من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين".

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على أمر تنفيذي يوقف برنامج العقوبات الأميركية على سوريا ويُنهي عزلتها عن النظام المالي العالمي ويساعدها على إعادة الإعمار بعد الحرب.

وألغت إدارة ترامب أمس تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية.