ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الأدوية بنسبة 200%

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات والأدوية، لافتا إلى أن المعدل بالنسبة للأدوية قد يصل إلى 200% لكنه سيمنح شركات الصناعات الدوائية عاما "لتوفيق أوضاعها".

وقال ترامب للصحفيين "سنمنحهم حوالي عام أو عام ونصف العام ليأتوا إلى الولايات المتحدة، وبعد ذلك سيتم فرض رسوم جمركية عليهم".

وأضاف "إذا اضطروا إلى إدخال الأدوية إلى البلاد… سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة عالية جدا، ما يصل إلى 200%. سنعطيهم فترة زمنية معينة لتوفيق أوضاعهم".

وقال ترامب للصحفيين أثناء إعلانه عن الرسوم الجمركية الجديدة على النحاس "سنعلن على الأدوية والرقائق وبعض الأشياء الأخرى المختلفة… معدلات كبيرة"، دون تفاصيل عن موعد القرارات الأخرى.

وذكر ترامب، في وقت سابق الثلاثاء، أنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس بهدف تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من هذا المعدن الحيوي للسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الكهرباء والعديد من السلع الاستهلاكية.

وفاجأ قرار ترامب فرض رسوم جمركية على النحاس الأسواق، إذ جاء مبكرا وبمعدل أعلى مما توقعه القطاع.