قالت وزارة النقل العراقية إن مشروع ميناء الفاو الكبير بمدينة البصرة (جنوب البلاد) يشهد تقدماً ملحوظاً في مختلف مكوناته الأساسية، وإن هناك استعدادات لعرض ملف تشغيله أمام 11 شركة عالمية.

وأضافت الوزارة في بيان أن نسبة الإنجاز في القناة الملاحية وصلت إلى نحو 92%، في حين بلغت نسبة الإنجاز في ساحة الحاويات نحو 94%، أما الطريق الرابط فقد اكتمل بنسبة 100%.

وذكر البيان أن مشروع النفق المغمور يسير وفق ما خطط له، مشيراً إلى أن النفق يتكون من 10 قطع بطول إجمالي يبلغ 2444 متراً، منها 1226 متراً تحت الماء.

وأوضح أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بفتح ملف تشغيل ميناء الفاو الكبير، تمهيدًا للإعلان الرسمي وفتح باب التنافس أمام 11 شركة عالمية رائدة هي -حسب البيان- من كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل الموانئ دوليا.

ودشن العراق مشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو بقيمة 17 مليار دولار عام 2023 لربط ميناء السلع الرئيسي على ساحله الجنوبي بالحدود مع تركيا عن طريق السكك الحديدية والطرق، وذلك بهدف إحداث تحول في اقتصاد البلاد الذي عانى من الحروب والأزمات عقودا.

ومن المخطط أن يعمل طريق التنمية العراقي -الذي يربط ميناء الفاو الكبير (جنوب البلاد) بتركيا- على تحويل العراق إلى مركز عبور يقلص مدة قطع المسافة بين آسيا وأوروبا، في مسعى لمنافسة قناة السويس.

ويوفر مشروع طريق التنمية طريقا بريا وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كيلومتر داخل العراق، بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، على أن يُنجز على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية بعد 5 أعوام والثالثة عام 2050.