رئيس نيجيريا يطالب في قمة بريكس بإعادة هيكلة النظام العالمي

طالب رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو بإعادة تقييم هيكل الحوكمة العالمي الحالي والأنظمة المالية، وبرامج الرعاية الصحية، وحث على زيادة الإنصاف مع الاقتصادات الناشئة والمنخفضة الدخل، لا سيما في قارة أفريقيا.

وقال تينوبو إن نيجيريا تدعم موقف بريكس بشأن الحاجة إلى التركيز على التنمية العالمية العادلة والمنصفة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول العالم

وقال تينوبو إن أزمة تغير المناخ التي يعاني منها العالم اليوم، تضرّرت منها أفريقيا أكثر من غيرها رغم أنها تساهم بأقل عدد من الانبعاثات.

وجاءت تصريحات رئيس نيجيريا خلال مشاركته في قمة بريكس التي انطلقت أمس الأحد، في مدينة ريودي جانيرو في دولة البرازيل.

ويشارك في القمة قادة عدد من الدول الاقتصادية الصاعدة، لبحث آفاق التعاون الدولي، وصياغة رؤى تعكس التطلّع إلى عالم متعدد الاقطاب.

وتشارك 20 دولة أفريقية، في قمة بريكس، منها أعضاء دائمون، وشركاء ضمن إطار المجموعة التي تسعى إلى ضمّ بعض القوى الاقتصادية الناشئة.

وتشمل المحاور الرئيسية للقمة، قضايا الحوكمة الاقتصادية العالمية، والابتكار والتكنلوجيا، والتنمية المستدامة والمناخ.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت البرازيل الرئيس الدوري لبريكس انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها دولة شريكة، لتكون تاسع عضو بعد بلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلند.

وتعدّ نيجيريا قوة اقتصادية صاعدة، إذ تصنّف أكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث عدد السكان، كما أنها قي طليعة منتجي النفط في المنطقة.