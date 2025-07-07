اقترب الدولار من أدنى مستوى له منذ 2021 مقابل اليورو وأقل مستوياته منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري اليوم الاثنين، في ظل ترقب المتعاملين لأي تطورات بشأن التجارة مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المرتقب أن يتعرض معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين يوم الأربعاء لرسوم جمركية أكثر حدة، في نهاية مهلة 90 يوما حددها ترامب.

وقال ترامب يوم الأحد إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أغسطس/آب المقبل.

وذكر أن إدارته تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة، مضيفا أن سيعلن أسماء نحو 12 دولة في وقت لاحق من اليوم ستتلقى رسائل برسومها الجديدة الأعلى.

وحتى الآن، لم تبرم سوى بريطانيا والصين وفيتنام صورا من الاتفاقات التجارية مع البيت الأبيض.

وأثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية بشكل خاص على الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر، وذلك قبيل قراري السياسة النقدية في كلا البلدين في اليومين المقبلين.

وكتب جيمس كنيفتون أحد كبار المتعاملين في العملات لدى كونفيرا في مذكرة للعملاء "يبدو أن تقلبات السوق أمر لا مفر منه عندما تنتهي المهلة رسميا ويتم الإعلان عن مستويات الرسوم الجديدة".

وأضاف أنه في الوقت نفسه "قد يكون التأثير أقل حدة هذه المرة.. فعلى عكس الإعلانات السابقة عندما تجاوزت مستويات الرسوم الجمركية التوقعات، فإن المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن الأسواق تتوقع استمرار تمديد المواعيد النهائية".

تفاصيل أداء الدولار أمام العملات الرئيسية

نزل الدولار مقابل الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.7949 فرنك اليوم، متراجعا صوب المستوى المنخفض الذي سجله في أول يوليو/تموز الحالي عند 0.7869 فرنك، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يناير/كانون الثاني 2015.

تراجع اليورو 0.2% إلى 1.1767 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021 الذي سجله في أول يوليو/تموز الحالي عند 1.1829 دولار.

انخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3615 دولار، لكنه لا يزال قريبا بعض الشيء من مستوى أول يوليو/تموز الحالي البالغ 1.3787 دولار والذي كان أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ارتفع الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 145.04 ينا، ليعكس مساره بعد انخفاض سابق.

ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة مقابل عملات رئيسية أخرى- 0.2% إلى 97.145، محوما فوق مستوى يوم الثلاثاء الماضي الذي بلغ 96.373 والذي كان الأدنى منذ ما يقرب من 3 أعوام ونصف العام.

انخفض الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.6502 دولار أميركي، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوى له في 8 أشهر تقريبا عند 0.6590 دولار.

تراجع الدولار النيوزيلندي 0.7% إلى 0.6010 دولار أميركي.

ارتفع الدولار الأميركي بنحو 0.3% مقابل كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، ليسجل في أحدث تعاملات 1.3640 دولار كندي و18.6548 بيزو.