ارتفاع تكلفة التأمين على ديون تركيا والليرة تتراجع

ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد على ديون تركيا اليوم الاثنين إثر ملاحقات قانونية ضد مسؤولين بحزب المعارضة الرئيسي مطلع الأسبوع.

وأشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس إلى أن مبادلات التخلف عن سداد الديون التركية لأجل 5 سنوات ارتفعت 13 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 292 نقطة أساس، وفق ما نقلت رويترز.

كما تراجعت الليرة التركية بنحو 0.2%، ليتجاوز سعرها 40 مقابل الدولار، قبل أن تقلص خسائرها عند 39.98 ليرة للدولار الواحد.

ولامست الليرة مستوى 40 لكل دولار في وقت متأخر من أمس الأحد خلال ساعات انخفاض السيولة.

وتراجعت العملة التركية 11.3% منذ بداية العام حتى الآن وسط مخاوف بشأن السياسة الداخلية والصراعات في الدول المجاورة.

واعتقل رؤساء بلديات المدن الجنوبية الكبرى أضنة وأديامان وأنطاليا في إطار تحقيق فساد مطلع الأسبوع، مما يوسع نطاق اعتقالات انطلقت في البداية من إسطنبول.

وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة ملاحقات قانونية واعتقالات بحق مسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المسجون بتهم "فساد ومساعدة منظمة إرهابية".

وفتح المدعي العام في أنقرة، أمس الأحد، تحقيقا جديدا بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين بتهم فساد، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية تركية.