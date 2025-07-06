ترامب يضغط على الشركاء التجاريين مع قرب انتهاء مهلة الرسوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن البيت الأبيض سيبدأ بإخطار الشركاء التجاريين من جانب واحد بالرسوم الجمركية الجديدة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، وذلك قبيل حلول الموعد النهائي المُرتقب في التاسع من يوليو/تموز الجاري لإتمام الصفقات الجديدة.

وتحدث ترامب -في تصريحات صحفية- عن إرسال 10 أو 12 رسالة الجمعة الماضية، على أن يتم إرسال المزيد في الأيام اللاحقة، بحيث تتم تغطية جميع الشركاء بالكامل بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة "ستتراوح بين 60% أو 70% و10% و20%"، مما أثار احتمال فرض رسوم على بعض الدول أعلى من تلك التي أُعلن عنها فيما وصفه بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

وتوقع ترامب في البداية إبرام سلسلة من الصفقات مع شركاء تجاريين رئيسيين بسبب الضغوط الناجمة عن رسومه الجمركية الباهظة، لكنه أشار فيما يبدو إلى أن صبره بدأ ينفد، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

معاملة أحادية

وبينما كانت ثمة "صفقات أخرى" قيد التنفيذ، صرّح ترامب بأن دولا أخرى ستواجه معاملة أحادية الجانب، وقال: "أميل إلى إرسال رسالة توضح الرسوم الجمركية التي سيدفعونها. الأمر أسهل بكثير".

ولم يُصرّح الرئيس بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستشمل جميع السلع، أو منتجات محددة، في حين يتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% و50% بالفعل على السيارات والصلب، على الترتيب.

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس/آب.

وزادت عائدات الرسوم الجمركية الأميركية 4 أضعاف تقريبا في مايو/أيار مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 24.2 مليار دولار بزيادة تتجاوز 25% عن الشهر السابق، وفقا لبيانات نُشرت هذا الأسبوع.

وفرض ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بنسبة تصل إلى 50% في أبريل/نيسان الماضي أو "يوم التحرير"، على حد وصفه، وتحت ضغط أسواق السندات، سارع إلى منح الدول مهلة 90 يوما للتفاوض.

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ومنذ ذلك الحين، لم تتوصل سوى بريطانيا وفيتنام إلى اتفاقيتين مبدئيتين مع الولايات المتحدة، مما يُعد عقبة قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو/تموز.

التعريفة الأساسية

وتدفع معظم الدول تعريفة جمركية أساسية ثابتة بنسبة 10% على معظم السلع الأخرى منذ أن بدأ ترامب فترة التوقف، في انتظار نتائج المفاوضات.

وكان شركاء الولايات المتحدة الأمنيون الرئيسيون، مثل اليابان، التي فُرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 24% في الثاني من أبريل/نيسان، بطيئين في التوصل إلى اتفاق، وهدد ترامب هذا الأسبوع بفرض تعريفة 30 أو 35% على طوكيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتم حساب تعريفات "يوم التحرير" بناء على حجم العجز التجاري الأميركي مع كل دولة، وكانت مراكز التصنيع الآسيوية الرئيسية للسلع الاستهلاكية الأميركية مثل فيتنام الأكثر تضررا.

وأعلن ترامب هذا الأسبوع أن فيتنام، التي فُرضت عليها تعريفة "يوم التحرير" بنسبة 46%، ستدفع تعريفة جمركية ثابتة بنسبة 20% على السلع المصنعة في البلاد، وسيتم فرض 40% على السلع التي يتم شحنها عبر فيتنام.