"أوبك بلس" تقرر زيادة جديدة لإنتاج النفط الشهر المقبل

أعلنت السعودية وروسيا و6 أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف "أوبك بلس"، اليوم السبت، أنهم ينوون زيادة إنتاج النفط في أغسطس/آب.

وقررت هذه الدول زيادة الإنتاج بمعدل 548 ألف برميل يوميا، وفقا لبيان صدر عقب اجتماعه في فيينا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا، على غرار الزيادات في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلّصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. لكنها سلكت اتجاها مغايرا هذا العام لاستعادة حصتها في السوق وسط دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمجموعة بضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة.

وأشارت "أوبك بلس" إلى التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة ومتانة أساسيات السوق، ومنها انخفاض مخزونات النفط، كأسباب لضخ المزيد من النفط.

وجاء تسريع الوتيرة بعد ضخ بعض أعضاء أوبك بلس، مثل كازاخستان والعراق، كميات نفط تجاوزت حصصهم المقررة، مما أثار غضب الأعضاء الآخرين الملتزمين بالتخفيضات.

وعاد إنتاج كازاخستان إلى النمو الشهر الماضي ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقالت مصادر إن أوبك بلس -التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا– تتطلع إلى توسيع حصتها في السوق على خلفية زيادة الإمدادات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة.

ومع زيادات أغسطس/آب المقبل تكون أوبك بلس قد ضخت 1.918 مليون برميل يوميا منذ أبريل/نيسان، مما يبقي 280 ألف برميل يوميا فقط من الخفض البالغ 2.2 مليون برميل يوميا.

وعلاوة على ذلك سمحت أوبك بلس للإمارات بزيادة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

ولا تزال أوبك بلس تطبّق شريحتين أخريين من التخفيضات التي تصل إلى 3.66 ملايين برميل يوميا.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة الدول الثماني الأعضاء في أوبك بلس اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس/آب.

إعلان

وتراجعت العقود الآجلة للنفط قليلا أمس الجمعة وسط تعاملات محدودة.