اقتصاد|زامبيا

زامبيا تدشّن أكبر محطة طاقة شمسية لتعزيز الاقتصاد

LUSAKA, ZAMBIA - FEBRUARY 24: Women collect water from a water tank provided by the government to provide safe water on February 24, 2024 in Lusaka, Zambia. Cholera, a waterborne bacterial disease, has unleashed a perilous wave across southern Africa, with active outbreaks currently afflicting five countries in southern and central Africa. Over the past two years, the epidemic has left a devastating trail, infecting more than 220,000 individuals, and claiming the lives of over 4,000 people in 19 countries across the continent. Public health experts attribute the widespread devastation to a confluence of factors, including increasingly intense storms driven by climate change, a shortage of vaccines, and inadequate water and sewer infrastructure. Among the affected nations, Zambia stands as one of the hardest hit, grappling with its deadliest cholera outbreak on record. Since October, the country has witnessed over 700 fatalities and more than 18,500 infections, although cases and deaths have shown signs of slowing since their peak in January. (Photo by Luke Dray/Getty Images)
التوسع في إنتاج الطاقة سيساهم في تحسين حياة السكان (غيتي)
4/7/2025-|آخر تحديث: 12:14 (توقيت مكة)

دشّن الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما أكبر محطة للطاقة الشمسية متصلة بالشبكة في البلاد، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على واردات الكهرباء من دول الجوار، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.

وشُيّدت محطة "تشيسامبا" التي يبلغ إنتاجها 100 ميغاواط، في وسط زامبيا، من قِبل شركة باور تشاينا الصينية، وستُزود شركة التعدين الكندية فيرست كوانتوم مينييرالز بالطاقة، في إشارة إلى تنامي العلاقة بين مشاريع الطاقة والاستثمار الصناعي.

وقال هيشيليما في كلمة خلال حفل التدشين إن "الجفاف الذي تشهده البلاد يؤكد الحاجة إلى تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على المصادر المتجددة"، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز أمنها الطاقي في وجه التغيرات المناخية.

وتعتمد زامبيا بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء، لكن موجات الجفاف الأخيرة تسببت في انخفاض منسوب المياه، ما دفع شركة الكهرباء الحكومية "زيسكو" إلى تطبيق برامج تقنين في التوزيع.

المصدر: رويترز

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