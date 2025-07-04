زامبيا تدشّن أكبر محطة طاقة شمسية لتعزيز الاقتصاد

دشّن الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما أكبر محطة للطاقة الشمسية متصلة بالشبكة في البلاد، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على واردات الكهرباء من دول الجوار، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة في مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.

وشُيّدت محطة "تشيسامبا" التي يبلغ إنتاجها 100 ميغاواط، في وسط زامبيا، من قِبل شركة باور تشاينا الصينية، وستُزود شركة التعدين الكندية فيرست كوانتوم مينييرالز بالطاقة، في إشارة إلى تنامي العلاقة بين مشاريع الطاقة والاستثمار الصناعي.

وقال هيشيليما في كلمة خلال حفل التدشين إن "الجفاف الذي تشهده البلاد يؤكد الحاجة إلى تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على المصادر المتجددة"، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز أمنها الطاقي في وجه التغيرات المناخية.

وتعتمد زامبيا بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء، لكن موجات الجفاف الأخيرة تسببت في انخفاض منسوب المياه، ما دفع شركة الكهرباء الحكومية "زيسكو" إلى تطبيق برامج تقنين في التوزيع.