تركيا تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي في 2 أغسطس

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء إن بلاده ستبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي اعتبارا من 2 أغسطس/ آب، مضيفا أن أذربيجان ستشارك أيضا في التصدير عبر بلدة كلس التركية، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وكان بيرقدار قال خلال زيارة إلى دمشق في مايو/أيار الماضي إن تركيا ستزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، بالإضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء.

ربط الشبكة

كما أعلن بيرقدار الشهر الماضي عن اكتمال ربط شبكة الغاز الطبيعي التركية مع الشبكة السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في سوريا، ودعم جهود إعادة الإعمار.

وقال بيرقدار في الندوة الدولية التاسعة لمنظمة "أوبك" في فيينا: إن الغاز المصدر سيُستخدم بشكل رئيسي لتوليد الكهرباء، وهو ما سيسهم في زيادة ساعات التشغيل وتخفيف معاناة الشعب السوري بسبب النقص الحاد في الطاقة.

وأكد وزير الطاقة السوري محمد البشير في منشور على منصة "إكس"، أن الاتفاق مع الجانب التركي يتضمن تزويد سوريا بـ6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا عبر خط كيليس/حلب، بما يعادل حوالي ملياري متر مكعب سنويا.

وأضاف أن هذا المشروع سيعزز قدرات محطات توليد الكهرباء خاصة في حلب التي تضررت بشدة جراء الحرب المستمرة لـ13 عاما.

وأوضح بيرقدار أن تركيا أرسلت فرقا فنية إلى سوريا لتحديد احتياجات البنية التحتية، وتحولت الجهود إلى مشاريع ملموسة خلال الأشهر الماضية، كما بدأت تزويد حلب بـ200 ميغاواط من الكهرباء، مع خطط لتوسيع الدعم إلى 1000 ميغاواط، واستكمال خط كهرباء بجهد 400 كيلوفولت بنهاية العام.

ووقّعت سوريا مذكرة تفاهم مع أذربيجان لتوريد الغاز عبر تركيا وتنفيذ مشاريع مشتركة في الطاقة والتنقيب، ضمن مساعٍ لتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع مصادر تأمين الطاقة.