تنمو صناعة السيارات العالمية بصورة متسارعة وسط تحول عميق لا سيما مع التقدم التكنولوجي، وزيادة الإقبال على وسائل النقل الحديثة، إلى جانب التوسع المستمر في الأسواق الناشئة.

ويُعد هذا القطاع من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، نظرا لتأثيره المباشر في مجالات التجارة والصناعة والابتكار.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على سوق السيارات العالمي من خلال نظرة شاملة إلى أبرز المؤشرات التي توضح حجم هذا القطاع وتنوعه ونموه في السنوات الأخيرة، إضافة إلى استشراف مستقبله خلال السنوات المقبلة، كما نستعرض قائمة بأكثر 10 سيارات شعبية ومبيعا حول العالم.

حجم سوق السيارات العالمي

قُدرت قيمة سوق السيارات العالمي بنحو 4.36 تريليونات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إلى 6.7 تريليونات دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب 5.66% بين عامي 2024 و2032، وفقا لمنصة "فين تيك فيوتشرز" (FinTech Futures).

بلغ إنتاج السيارات في جميع أنحاء العالم أكثر من 92.5 مليون وحدة في عام 2024، استحوذت منها سيارات الركاب على 73% أو حوالي 67.7 مليون وحدة وفقا لمنصة ستاتيستا.

الصين أكبر منتج ومستهلك للسيارات في العالم

تُعد الصين أكبر منتج ومستهلك للسيارات في العالم، مما يعني أن أي تغيير في الإنتاج والمبيعات في سوق السيارات الصينية سيكون ملحوظا في الأرقام العالمية. وقد نما الاقتصاد الصيني بالتوازي مع إنتاج وبيع السيارات.

أنتجت الصين في عام 2024 رقما قياسيا بلغ 31.28 مليون سيارة، وبلغت مبيعات السيارات 31.44 مليون سيارة، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الصينية، ويمثل هذا زيادة بنسبة 3.7% في الإنتاج و4.5% في المبيعات مقارنة بالعام السابق.

واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 65% من السوق المحلي في عام 2024، وارتفعت صادرات السيارات من الصين بنحو الخُمس، وبلغ عددها 5.9 ملايين سيارة، بما في ذلك ما يقرب من مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات وفقا لمنصة "بست سيلينغ كارز" (best-selling-cars) استنادا إلى جمعية مصنعي السيارات الصينية.

فجر السيارات الكهربائية

بلغت مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم أكثر من 17 مليون سيارة في عام 2024، بزيادة تجاوزت 25% مقارنة بالعام السابق. ومجرد الزيادة الإضافية في المبيعات لعام 2024، والتي بلغت 3.5 ملايين سيارة مقارنة بعام 2023، تفوق إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2020 بأكمله وفقا لوكالة الطاقة العالمية.

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واصلت الصين تصدرها للأسواق الرئيسية، إذ تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية فيها 11 مليون سيارة، وهو رقم يفوق إجمالي المبيعات العالمية قبل عامين فقط.

وعلى الصعيد العالمي، تأثرت المبيعات جزئيا بتباطؤ النمو في أوروبا، إذ تم تقليص أو إنهاء برامج الدعم في عدة أسواق رئيسية.

وفي الولايات المتحدة، استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع، رغم أن معدل النمو لم يتجاوز ربع معدل النمو المسجل في العام السابق.

واللافت أنه خارج هذه الأسواق الثلاثة الكبرى (الصين، أوروبا، الولايات المتحدة)، نمت المبيعات بنحو 40% إلى 1.3 مليون سيارة، وهو رقم يقترب من مبيعات الولايات المتحدة التي بلغت 1.6 مليون سيارة كهربائية وفقا للمصدر السابق.

أكبر 5 علامات تجارية مبيعا عام 2024

بلغت مبيعات السيارات العالمية في عام 2024 حوالي 74.6 مليون وحدة، مسجِلة زيادة بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023.

نما سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.8%، ليصل إجمالي المبيعات إلى 10.6 ملايين وحدة.

في أميركا الشمالية، حافظت المبيعات على متانتها، حيث سجلت المنطقة نموا بنسبة 3.8%.

تراجعت مبيعات السيارات في اليابان بنسبة 7%، بينما شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا بنسبة 5.1%.

مع التعافي القوي في الربع الأخير من عام 2024، اقتربت مبيعات السيارات في الصين من 23 مليون وحدة، ما يمثل نحو 31% من إجمالي المبيعات العالمية.

وفيما يلي قائمة بأكبر 5 علامات تجارية مبيعا عام 2024

1- تويوتا

عدد السيارات المبيعة عام 2024: 10.8 ملايين سيارة.

باعت شركة تويوتا 10.8 ملايين سيارة عام 2024 لتظل بذلك أكبر شركة لصناعة السيارات مبيعا في العالم للعام الخامس على التوالي وفق رويترز.

2- مجموعة فولكس فاغن

عدد السيارات المبيعة: 9 ملايين سيارة.

باعت المجموعة 9 ملايين سيارة عام 2024، وحققت إيرادات بلغت 325 مليار يورو (375.23 مليار دولار)، وتتوقع مجموعة فولكس فاغن أن تتجاوز إيرادات المبيعات عام 2025 رقم العام السابق بنسبة تصل إلى 5%.

ومن المتوقع أن يتراوح العائد التشغيلي على المبيعات للمجموعة بين 5.5% و6.5%. وفقا للتقرير السنوي للمجموعة.

3- بي واي دي

عدد السيارات المبيعة: 4.27 ملايين سيارة

باعت الشركة 4.27 ملايين مركبة طاقة جديدة (NEVs) خلال عام 2024، وتشمل هذه المركبات السيارات الكهربائية بالكامل بالإضافة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 41.26% مقارنة بالعام السابق، كما أنه تجاوز هدفها السابق البالغ 3.6 ملايين وحدة لعام 2024 وفقا لمنصة "يورو نيوز".

4- هوندا

عدد السيارات المبيعة: 4.1 ملايين سيارة.

بلغ إجمالي مبيعات سيارات هوندا عالميا 4.1 ملايين سيارة عام 2024 وفقا لبيانات منصة ستاتيستا. ويمثل هذا انخفاضا عن عام 2021، ولكنه يمثل زيادة عن عامي 2022 و2023. وبلغ إجمالي الإيرادات من هذه المبيعات 91.9 مليار دولار.

5- نيسان

عدد السيارات المبيعة: 3.35 ملايين سيارة

في عام 2024، بلغت مبيعات سيارات نيسان العالمية 3.35 ملايين سيارة وفقا لمنصة "ياهو فاينانس"، ومنصة "بست سيلينغ كارز"، ويمثل هذا انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8% مقارنة بمبيعات عام 2023، والتي بلغت 3.37 ملايين سيارة، وانخفضت المبيعات في اليابان بنسبة 1.1% لتصل إلى 475 ألفا و379 وحدة، بينما انخفضت المبيعات الخارجية بنسبة 0.7%، وظلت الولايات المتحدة أكبر سوق لنيسان، تليها الصين.

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أكبر 10 طرازات مبيعا عام 2024

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 سيارات مبيعا عام 2024 وفقا لمنصة ستاتيستا:

1- تسلا موديل واي (Tesla Model Y)

عدد السيارات المبيعة: 1.09 مليون سيارة

تُعد "تسلا موديل واي" السيارة الأكثر شعبية ومبيعا في العالم لعام 2024، حيث تجاوزت مبيعاتها حاجز المليون وحدة خلال العام، متفوقة على جميع الطرازات الأخرى، بما في ذلك طرازات الشركات التقليدية والناشئة في سوق السيارات الكهربائية.

ورغم أن شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية أصبحت في عام 2024 أكبر مصنع عالمي لمركبات الطاقة الجديدة (NEVs)، إذ باعت نحو 4.27 ملايين وحدة تشمل السيارات الكهربائية بالكامل (BEVs) والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEVs)، وفقا لمنصة "يورو نيوز"، إلا أن طراز "تسلا موديل واي" حافظ على صدارته كأكثر طراز منفرد مبيعا على مستوى العالم، متفوقا على أي طراز آخر تنتجه بي واي دي أو غيرها.

ويبلغ سعرها الابتدائي في الولايات المتحدة 37.490 دولارا، وتقطع بالشحنة الواحدة 357 ميلا (574.5 كيلومترا) وفقا لشركة تسلا.

ولا يبدو أن "تسلا موديل واي" ستحتفظ بعرشها كأفضل سيارة مبيعا في العالم بعد أن تسنمت العرش عامي 2023 و2024، فقد انخفضت مبيعات تسلا في بداية عام 2025 بسبب المواقف السياسية المتطرفة لإيلون ماسك وخصوصا تحيته النازية الشهيرة خلال حفل تنصيب ترامب.

في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت تسلا عن انخفاض بنسبة 45% في المبيعات في الأسواق الأوروبية، وشهدت ألمانيا، حيث أثارت تحية ماسك ردود فعل سلبية واسعة، انخفاضا في مبيعات تسلا بنسبة 60% في يناير/كانون الثاني و70% في فبراير/شباط مقارنة بعام 2024 وفقا لمنصة "أوتو إيفليوشن" (AutoEvolution) ومنصة "ياهو أوتوز" (YahooAutos).

ولم يقتصر الأمر على أوروبا، بل تأثرت مبيعات تسلا في أميركا الشمالية والصين أيضا، وأعلنت شركة (تسلا الصين) عن انخفاض هائل في عمليات التسليم بنسبة 49% في فبراير/شباط في سوق نما بنسبة 82% مقارنة بالعام الماضي.

وتشير تقارير أولية إلى أن سيارة "تويوتا راف 4" (Toyota RAV4) ستكون السيارة الأكثر مبيعا بالعالم عام 2025 وفقا لمنصة "فوكس تو موف" (focus2move).

2- تويوتا كورولا (Toyota Corolla)

عدد السيارات المبيعة: 1.08 مليون سيارة

تُعد تويوتا كورولا واحدة من أكثر السيارات شعبية ومبيعا على مستوى العالم، وهي الطراز الأكثر شهرة ضمن أسطول سيارات تويوتا، ويعود نجاحها الكبير إلى عدة عوامل، وفقا لعدة مصادر منها منصة "تويوتا أوف كليرمونت" (Toyota of Clermont) كالتالي:

تنوع الخيارات : تتوفر تويوتا كورولا بعدة إصدارات، تشمل نحو 8 طرازات، نصفها تقريبا يعمل بمحركات بنزين تقليدية، والنصف الآخر بمحركات هجينة (Hybrid)، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم.

: تتوفر تويوتا كورولا بعدة إصدارات، تشمل نحو 8 طرازات، نصفها تقريبا يعمل بمحركات بنزين تقليدية، والنصف الآخر بمحركات هجينة (Hybrid)، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم. السعر المناسب : يبدأ سعر تويوتا كورولا من حوالي 22 ألف دولار في الولايات المتحدة، ما يجعلها من أكثر طرازات تويوتا التي تجمع بين الاعتمادية والسعر المعقول.

: يبدأ سعر تويوتا كورولا من حوالي 22 ألف دولار في الولايات المتحدة، ما يجعلها من أكثر طرازات تويوتا التي تجمع بين الاعتمادية والسعر المعقول. كفاءة استهلاك الوقود: لا توفر كورولا فقط تكاليف شراء معقولة، بل تتيح كذلك توفيرا كبيرا في الوقود. الطرازات المزودة بمحرك البنزين القياسي تحقق كفاءة 32 ميلا في الغالون داخل المدينة و41 ميلا على الطرق السريعة (32/41 mpg) أما الطرازات الهجينة فتتفوق بكفاءة تصل إلى 53 ميلا داخل المدينة و44 ميلا على الطرق السريعة (53/44 mpg).

3- تويوتا راف4 (Toyota RAV4)

عدد السيارات المبيعة: 1.02 مليون سيارة.

واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي المدمجة، وتتميز بمحرك 2.5 لتر بأداء قوي واقتصاد جيد في استهلاك الوقود، مع توفر نسخ هجينة ونسخة قابلة للشحن (Plug-in) بكفاءة عالية.

وتشمل المميزات التقنية شاشة لمسية تصل إلى 10.5 بوصات، وأنظمة أمان متقدمة مثل نظام ما قبل الاصطدام ومراقبة النقطة العمياء، توفر السيارة راحة داخلية واسعة ومساحة تخزين كبيرة مع إمكانية طي المقاعد الخلفية.

4- فورد سلسلة إف (Ford F Series)

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عدد الوحدات المبيعة: 900 ألف وحدة.

في عام 2024، باعت شركة فورد 723 ألف و139 وحدة من مركبات البيك أب سلسلة F في الولايات المتحدة وحدها، مما يجعل مركبة البيك أب الأكثر مبيعا في السوق الأميركي، وفقا لمنصة ستاتيستا وشركة فورد.

5- هوندا سي آر-في (Honda CR-V)

عدد السيارات المبيعة: 740 ألف سيارة.

وهي سيارة هوندا الأكثر مبيعا من بين جميع أنواع وطرز السيارات التي تصنعها شركة هوندا، وفي الولايات المتحدة وحدها حققت هوندا CR-V مبيعات قياسية عام 2024، بلغت 402 ألف و791 وحدة مبيعة بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنوات السابقة. ولأول مرة تتجاوز مبيعات أي طراز من هوندا 400 ألف وحدة منذ عام 2001 بالسوق الأميركي وفقا لبيانات شركة هوندا.

6- شيفروليت سيلفيرادو (Chevrolet Silverado)

عدد السيارات المبيعة: 640 ألف سيارة.

احتلت مركبات البيك أب طراز شيفروليت سيلفيرادو المرتبة السادسة عالميا والثانية في السوق الأميركي حيث باعت 542 ألفا و517 وحدة في الولايات المتحدة وحدها عام 2024 وفقا لمنصة ستاتيستا.

7- هيونداي توسان (Hyundai Tucson)

عدد السيارات المبيعة: 610 آلاف سيارة.

هي سيارة كروس أوفر رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة من إنتاج شركة هيونداي موتور. طُرحت لأول مرة عام 2004، وهي حاليا في جيلها الرابع، ولها شعبية واسعة في مختلف دول العالم.

8- تويوتا كامري (Toyota Camry)

عدد السيارات المبيعة: 580 ألف سيارة.

سيارة شهيرة من تويوتا، وحققت مبيعات قياسية في الولايات المتحدة عام 2024 بلغت 309 آلاف و875 وحدة.

9- بي واي دي سونغ (BYD SONG)

عدد السيارات المبيعة: 570 ألف سيارة.

هي السيارة الأكثر مبيعا من بين جميع طرازات شركة "بي واي دي" للسيارات الكهربائية والهجينة، وهي سيارة مريحة تتميز بغرفة قيادة ذكية متطورة وتحظى بشعبية كبيرة داخل الصين وخارجها.

10- فولكس فاغن تيغوان (Volkswagen Tiguan)

عدد السيارات المبيعة: 540 ألف سيارة.

هي سيارة كروس أوفر رياضية مدمجة، تشتهر بجمعها بين العملية، والتصميم الأنيق، والتقنيات المتطورة المتاحة. تُعد خيارا شائعا ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة، إذ توفر توازنا مثاليا بين الحجم، والتكنولوجيا، وتجربة القيادة المريحة.

تنتج شركة فولكس فاغن سيارة تيغوان منذ عام 2007، وتأتي في موقع متوسط ضمن مجموعة سيارات الدفع الرباعي الخاصة بها، بين الطراز الأصغر "تي-روك" والطراز الأكبر "طوارق".