الأسهم الأميركية تنتعش والدولار يصعد بفعل بيانات الوظائف الأميركية

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها الين واليورو والفرنك السويسري اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي وفر وظائف أكثر مما قدر المحللون، وهذا يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يستغرق وقتا أطول لتيسير السياسة النقدية.

وصعد الدولار 0.95% إلى 145.03 ينا.

وتقدم 0.41% إلى 0.7952 فرنك سويسري.

وتراجع اليورو 0.35% إلى 1.1756 دولار.

وصاحب صعود الدولار بعد البيانات ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية، وارتفع عائد السندات لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات سعر الفائدة للبنك المركزي الأميركي، 8.1 نقاط أساس إلى 3.87%، وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.33%.

الأسهم

وفتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع عند ذروة جديدة اليوم الخميس بفعل بيانات الوظائف وسط مخاوف إزاء سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.18% إلى 44565.75 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بـ0.31%، إلى 6246.46 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 104.5 نقاط، أو 0.51%، إلى 20497.663 نقطة.

الوظائف

وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران، في حين انخفض معدل البطالة على غير المتوقع إلى 4.1%، وهذا يشي باحتفاظ سوق العمل بحالة الاستقرار.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة عن كثب اليوم الخميس إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 147 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة 144 ألف وظيفة في مايو/أيار.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يضيف الاقتصاد الأميركي 110 آلاف وظيفة بعد زيادة 139 ألف وظيفة في مايو/أيار الماضي. وتراوحت التقديرات بين زيادة 50 ألفا و160 ألفا.

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وانخفض معدل البطالة من 4.2% في مايو/أيار، وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعه إلى 4.3%.