ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات السعر بالسوق الرسمية تزامنا مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

بلغ سعر الدولار في بغداد 1412 دينارا عند البيع و1400 دينار عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1418 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1411 دينارا.

في أربيل بلغ سعر البيع 1407 دنانير، وسعر الشراء 1402.5 دينار، بعد أن سجل مساء أمس 1413 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1411.5 دينارا.

بلغ سعر الصرف في البصرة 1410 دنانير للبيع و1407 دنانير للشراء بتعاملات اليوم الخميس بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1415 دينارا، أما الشراء فقد كان 1410 دنانير.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية

سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية : 1310 دنانير للدولار.

: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع : 1305 دنانير لكل دولار.

: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

يشار إلى أن البنك المركزي يقتصر على بيع الدولار فقط عبر منصة مخصصة، لأنه هو المصدر الرئيسي للعملة الأميركية في البلد، ويحصل عليها من صادرات النفط.

وقرار البيع في المصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للمسافرين.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار

مزاد بيع العملة : يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.

: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي : تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.

: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. سحب الدولار من جهات متعاملة مع إيران : يشتري متعاملون من إيران الدولار من السوق العراقي من خلال تجار وسماسرة، وتخضع طهران لعقوبات أميركية تحول بينها وبين العملة الأميركية.

: يشتري متعاملون من إيران الدولار من السوق العراقي من خلال تجار وسماسرة، وتخضع طهران لعقوبات أميركية تحول بينها وبين العملة الأميركية. التهريب : يعمل بعض التجار على تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار.

مضاربات التجار: يحصل تجار على معلومات مسربة عن إجراء رسمية محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل.