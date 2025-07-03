أعلنت منظمة "إيرلاينز فور يوروب" -وهي جماعة ضغط أوروبية معنية بقطاع الطيران- إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية اليوم وغدا الجمعة، مما أثر على ما يقرب من 300 ألف مسافر بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.

وقالت في بيان "تندد إيرلاينز فور يوروب بشدة بإضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين اليوم وغدا".

وأضافت "تعرض عشرات الآلاف من المسافرين في فرنسا وأوروبا لإلغاء رحلاتهم الصيفية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين خلال فترة "الإقلاع الكبير"، وهي إحدى أكثر فترات السفر ازدحاما في فصل الصيف".

وبدأ مراقبون جويون فرنسيون اليوم الخميس إضرابا يستمر يومين احتجاجا على نقص الموظفين وتقادم المعدات، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وعرقلة حركة السفر لعشرات آلاف الأشخاص في أوروبا مع بدء العطلة الصيفية.

ويتوقع أن يزداد الوضع سوءا غدا الجمعة مع بدء العطلة المدرسية.

وفي وقت سابق اليوم طلبت هيئة الطيران المدني من خطوط جوية إلغاء بعض رحلاتها تماشيا مع وجود عدد كاف من المراقبين الجويين في الخدمة.

وقالت شركة ريان إير -أكبر خطوط جوية في أوروبا- اليوم الخميس إنها اضطرت إلى إلغاء 170 رحلة، مما عرقل خطط السفر لـ30 ألف راكب.

وحث الرئيس التنفيذي لريان إير المفوضية الأوروبية على تنفيذ إصلاحات في خدمات المراقبة الجوية في الاتحاد الأوروبي لضمان وجود العدد الكافي من الموظفين في فترات الذروة وعلى حماية الرحلات العابرة التي تمر فوق دولة أو منطقة دون الهبوط فيها خلال فترات الإضراب.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) إنها عدلت جدول رحلاتها مع الحفاظ على رحلاتها الطويلة بالكامل، دون ذكر تفاصيل.

ولجأت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة "آي إيه جي" لاستخدام طائرات أكبر حجما لتقليل نطاق تعطل الرحلات.

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وقالت شركة إيزي جيت أيضا إنها ستلغي 274 رحلة على خلال يومي الخميس والجمعة.

كما اعتبرت "شركات الطيران لأوروبا" (Airlines for Europe – A4E) -وهي اتحاد يضم شركات منها راين إير وإير فرانس-كي إل إم ولوفتهانزا وبريتيش إيرويز وإيزي جيت- الإضراب "غير مقبول".

إحباط

وتقول مصادر إن 270 مراقبا جويا من أصل 1400 تقريبا شاركوا في الإضراب، في حين اعتبر وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو مطالب النقابات "غير مقبولة".

وقالت ثاني أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا، وهي الاتحاد الوطني للنقابات العمالية المستقلة-مهندسو مراقبة الملاحة الجوية، إن أعضاءها أضربوا عن العمل بسبب النقص المستمر في عدد الموظفين والمعدات القديمة وثقافة الإدارة السامة.

وقالت نقابة أخرى، وهي اتحاد الطيران المدني "سي جي تي"، إن الإدارة العامة للطيران المدني أخفقت في استيعاب مدى الإحباط الذي يشعر به المراقبون الجويون.

وتأثرت مطارات الجنوب بشكل خاص، إذ أُلغيت 30% من الرحلات الجوية في مدن مثل ليون ومرسيليا ومونبلييه.

ونبهت وكالة مراقبة الحركة الجوية الأوروبية (يوروكونترول) اليوم الخميس شركات الطيران إلى احتمال تأخر عدد "كبير" من الرحلات في المجال الجوي الذي تديره مراكز المراقبة في مرسيليا وبريست وريمس.

وقالت الوكالة إن نحو 29 ألف رحلة تجارية كانت مجدولة اليوم الخميس في أوروبا.

وتزامن الإضراب مع بداية شهور العطلة الصيفية في أوروبا، وهي واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما في العام.

وتتشابه تلك الشكاوى مع ما عبر عنه مراقبون للحركة الجوية في الولايات المتحدة بشأن تقادم البنية التحتية والنقص الحاد في الموظفين والتقنيات التي تشهد أعطالا متكررة.