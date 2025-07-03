فرنسا تغرم "شي إن" الصينية للملابس

فرضت فرنسا غرامة 40 مليون يورو (47.17 مليون دولار) على شركة "شي إن" الصينية للملابس على خلفية مزاعم بشأن ممارسات تجارية خادعة شملت خصومات مضللة، وذلك بعد تحقيق استمر قرابة عام.

وأضاف جهاز مكافحة الاحتكار المسؤول عن حماية المستهلك والمنافسة أن شركة إنفينيت ستايل المحدودة للتجارة الإلكترونية، التي تتولى مبيعات شي إن، ضللت العملاء بشأن الخصومات، مشيرا إلى أنها قبلت دفع الغرامة.

وتنص اللوائح الفرنسية على أن السعر المرجعي لأي خصم هو أقل سعر عرضه أي بائع تجزئة في آخر 30 يوما سابقة على إعلان الخصم.

انتهاك القاعدة

وقال الجهاز إن "شي إن" انتهكت هذه القاعدة ولم تأخذ في الاعتبار العروض السابقة وكانت ترفع السعر أحيانا قبل تطبيق الخصم.

وذكر أن التحقيق أظهر أن الشركة "خدعت المستهلكين بشأن صحة الخصومات التي يمكنهم الاستفادة منها".

وأجرى الجهاز التحقيق عبر آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من منصة شي إن بين أول أكتوبر/تشرين الأول 2022 و31 أغسطس/آب 2023، وخلص إلى أن 57% من العروض المعلن عنها لم تكن في الحقيقة تقدم سعرا أقل، وأن 19% منها كان عليها خصم بأقل من المعلن عنه، وأن أسعار 11% منها زادت.

وقالت "شي إن" في بيان إن الجهاز أبلغ شركة إنفينيت ستايل بالمخالفات المتعلقة بالأسعار المرجعية واللوائح في مارس/آذار 2024، وإن إنفينيت ستايل اتخذت إجراءات تصحيحية خلال الشهرين التاليين.

وأضافت شي إن: "هذا يعني أن كل المشكلات التي تم رصدها تمت معالجتها منذ أكثر من عام"، مؤكدة أن إنفينيت ستايل ملتزمة بالامتثال للوائح الفرنسية.