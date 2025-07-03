الصومال وتنزانيا تستأنفان الرحلات المباشرة وتعزيز التعاون الثنائي

أعلنت حكومتا الصومال وتنزانيا الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مقديشو ودار السلام، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء الإعلان خلال الاحتفال بالذكرى الـ65 لاستقلال الصومال، الذي أقيم في العاصمة التنزانية دار السلام، وشهد كذلك إعادة افتتاح السفارة الصومالية عقب أعمال ترميم شاملة.

وأكد وزير الخارجية والتعاون مع شرق أفريقيا في تنزانيا محمود ثابت كومبو أن الطرفين يعملان على تحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي، بما يسمح بتسيير رحلات مباشرة دون توقف في مدن وسيطة، مثل نيروبي أو أديس أبابا، مشيرا إلى أن الخطوة ستسهم في تسهيل التنقل وتعزيز التجارة والسياحة ونقل البضائع بين البلدين.

وترأس وزير الخارجية الصومالي عبدي سلام عبدي علي الوفد الرسمي المشارك، الذي ضم 6 وزراء و6 نواب في البرلمان.

واعتبر الوزير أن إعادة افتتاح السفارة يعكس توجّه بلاده لتوسيع الحضور الدبلوماسي في المنطقة، لافتا إلى التقدم المحرز في بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز المصالحة الداخلية.

وكشف الوزير عن خطط لتشكيل لجنة وزارية مشتركة ولجنة صداقة برلمانية للإشراف على ملفات التعاون الثنائي، مشيدا بدور الجالية الصومالية في تنزانيا بوصفها جسرا للتواصل بين البلدين.

كما شملت المحادثات بين الجانبين مشاريع اتفاقيات جديدة في مجالات الهجرة والتعليم والطيران والصيد والزراعة، إلى جانب تطوير إطار منظم للتعاون في هذه القطاعات الحيوية.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا، إذ اعتُبر هذا التطور نقطة تحول من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون الإقليمي المشترك.