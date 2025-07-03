السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار

أبرمت السعودية وإندونيسيا أمس الأربعاء اتفاقيات عدة ومذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليار دولا، وذلك خلال زيارة للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى السعودية التقى خلالها ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان.

وأكد قادة البلدين الالتزام بتعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات، من الطاقة والاقتصاد الرقمي إلى الاستثمارات الخضراء، والخدمات المالية وتطوير الصناعات واللوجستيات والسياحة.

كذلك اتفق البلدان على تسريع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين إندونيسيا ومجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم التجارة وتدفق الاستثمارات، وجاء في بيان البلدين أنهما "يرحبان بالنتائج الإيجابية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، ويأملان إتمام هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن".

"واتفق الطرفان على تشجيع الابتكار والتكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير تكنولوجيا الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف"، حسب البيان الصادر عن الرئاسة الإندونيسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قارب 31.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن هذا "يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة".

ووقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقيات مبدئية لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مع "دانانتارا إندونيسيا" وهو صندوق ثروة سيادي، وشركة الطاقة الحكومية برتامينا، بحسب بيان من دانانتارا.

وأضاف صندوق دانانتارا السيادي أنه من المتوقع استكشاف استثمارات محتملة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لتمويل المشاريع.