تتجه إنفيديا لتصبح أكثر الشركات قيمة في العالم على الإطلاق اليوم الخميس، إذ بلغت قيمتها السوقية 3.92 تريليونات دولار مع تزايد ثقة وول ستريت في مجال الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة الرائدة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة 2.2% إلى 160.6 دولارا في التعاملات الصباحية، مما يمنح الشركة قيمة سوقية أعلى من القيمة غير المسبوقة التي سجلتها شركة آبل عند إغلاقها في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 والبالغة 3.915 تريليونات دولار.

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وحققت أحدث رقائق إنفيديا نجاحا في تدريب أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي، مما عزز الطلب على منتجات الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها.

ومايكروسوفت حاليا ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في وول ستريت برأس مال سوقي 3.7 تريليونات دولار، إذ ارتفع سهمها 1.5% إلى 498.5 دولارا.

وصعد سهم آبل 0.8 % لتصل قيمتها السوقية إلى 3.19 تريليونات دولار في المركز الثالث.

وأدى التنافس بين مايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز وألفابت وتسلا على بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والهيمنة على التكنولوجيا الناشئة إلى زيادة الطلب على معالجات إنفيديا المتطورة.

وقفزت القيمة السوقية لشركة إنفيديا بنحو 8 أمثال خلال السنوات الأربع الماضية، من 500 مليار دولار في 2021.