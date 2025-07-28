بنغلاديش تعرض شراء طائرات بوينغ لإبرام اتفاق تجاري مع أميركا

عرضت بنغلاديش شراء 25 طائرة من شركة بوينغ على غرار اتفاقية التجارة الأميركية الإندونيسية الأخيرة، على أمل إقناع الرئيس دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية عليها.

ونقلت بلومبيرغ عن وزير التجارة محبوب الرحمن قوله قبيل توجهه إلى واشنطن: "لقد قطعنا على أنفسنا التزامات يُمكننا الوفاء بها، وشراء طائرات بوينغ جزءٌ من هذه الالتزامات". وأضاف: "إذا قارنوا عرضنا بالآخرين فسنحصل على صفقة أفضل".

"حزمة قوية"

وينضم محبوب الرحمن إلى وفدٍ رفيع المستوى بقيادة المستشار التجاري بشير الدين، ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين من الممثلية التجارية الأميركية في الفترة من 29 إلى 31 يوليو/ تموز، وتأتي هذه المحادثات قبل أيامٍ فقط من دخول هيكل الرسوم الجمركية الجديد حيّز التنفيذ في أول أغسطس/آب.

ومع إقراره بأن تسليم الطائرة سيستغرق سنوات، أشار محبوب الرحمن إلى التزام إندونيسيا بشراء 50 طائرة بوينغ كسابقة، وقال: "نعرض حزمة قوية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض ترامب تعرفة جمركية بنسبة 35% على البضائع الواردة من بنغلاديش، وهي مورّد رئيسي للملابس للولايات المتحدة. وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا الآن إلى الحصول على معدل أقل، أقرب إلى المعدلات الممنوحة لشركاء تجاريين إقليميين آخرين – 20% لفيتنام و19% لإندونيسيا والفلبين.

كما وقّعت دكا الأسبوع الماضي اتفاقية أولية مع مزارعي القمح الأميركيين لاستيراد 700 ألف طن من الحبوب سنويًا على مدى 5 سنوات، وأضاف حبيب الرحمن: "نزيد أيضًا وارداتنا من القطن وفول الصويا، وهذا سيكون أكثر فعالية في تقليص عجزنا التجاري، لأننا نحتاج إليهما على مدار العام".

وتأتي هذه الخطوات في إطار إستراتيجية بنغلاديش لتضييق فائض تجارة السلع البالغ حوالي 6 مليارات دولار مع الولايات المتحدة.

وقال حبيب الرحمن إن حزمة بنغلاديش التي تجمع بين واردات السلع الأساسية على نطاق واسع وصفقة محتملة مع بوينغ، تستحق معدل تعرفة جمركية أفضل مما عُرض على فيتنام.

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وأضاف "إذا أخذنا في الاعتبار التزاماتنا تجاه السلع الأساسية، فإن نسبتها يجب أن تكون أفضل من نسبة فيتنام".