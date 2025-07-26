سول تعد حزمة تجارية قبل انتهاء تعليق رسوم ترامب

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن سول ستعد مع الولايات المتحدة حزمة تجارية مقبولة للطرفين قبل الاجتماعات المقررة على مستوى الوزراء بعد أيام، وقبل انقضاء مهلة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية في الأول من أغسطس/آب المقبل.

وأضاف المكتب، في بيان، أن الحزمة ستشمل التعاون في مجال بناء السفن، وهو قطاع يحظى باهتمام كبير من وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الذي ناقش الأمر مع وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ-كوان أمس الجمعة.

وكوريا الجنوبية هي ثاني أكبر دولة في مجال بناء السفن بعد الصين. وفي 2024، أصبحت شركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية الرائدة في بناء السفن، أول شركة غير أميركية تحصل على رخصة صيانة سفينة تابعة للبحرية الأميركية في حوض جاف.

وسيعقد وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون-تشول ووزير الخارجية جو هيون اجتماعات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو تباعا بعد أيام.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول هذا التاريخ.

ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعد إلغاء المحادثات المقررة الأسبوع الماضي بسبب "جدول أعمال طارئ" لوزير الخزانة الأميركي.

وأمس الجمعة، أفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية بأن كبار المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية عقدوا اجتماعا مشتركا مع وزير التجارة الأميركي في واشنطن، حيث أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس/آب المقبل.

وتسعى كوريا الجنوبية لخفض الرسوم الأميركية وتبلغ 25% بالإضافة إلى رسوم على قطاعات السيارات والصلب والألومنيوم.

والأربعاء الماضي، قال مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي إن سول ستأخذ في الاعتبار تفاصيل الاتفاق التجاري الأخير الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة واليابان، في محاولة لاستخدامه كمرجع محتمل للمفاوضات التجارية بين سول وواشنطن.

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وكان الرئيس الأميركي قد أعلن الثلاثاء الماضي أن واشنطن توصلت لاتفاق مع اليابان لخفض الرسوم المتبادلة المقترحة على السلع اليابانية من 25% إلى 15%.