المركزي التركي يخفّض الفائدة بأكثر من المتوقع
خفض البنك المركزي التركي -اليوم الخميس- سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، متجاوزا توقعات المحللين حول حجم التخفيض.
وتوقع المصرف ارتفاعا مؤقتا في معدل التضخم الشهري خلال يوليو/تموز المنصرم "بسبب عوامل محددة"، وكان المصرف أبقى سعر الفائدة ثابتا في يونيو/حزيران الماضي، عقب زيادة قدرها 3.5% في أبريل/نيسان الفائت.
وباشر البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي تخفيضا تدريجيا لأسعار الفائدة، بالتزامن مع تباطؤ التضخم.
التضخم السنوي
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك الذي تجاوز 85% نهاية العام 2022 إلى 35.1% في يونيو/حزيران، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفق الأرقام الرسمية التي يطعن بصحتها بعض الاقتصاديين.
ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 24% بنهاية العام 2025، ثم إلى 12% نهاية عام 2026.
وأكد البنك المركزي التركي في بيانه أنه "سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة الظروف التي تحقق هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط".