اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يزيد الضغط على باول بزيارة المركزي الأميركي

epa12246035 US President Donald Trump during a bill signing for cryptocurrency legislation in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 July 2025. EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يزيد الضغوط لخفض أسعار الفائدة (الأوروبية)
24/7/2025-|آخر تحديث: 16:33 (توقيت مكة)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأميركية.

وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق"، وعبّر علنا عن رغبته في إقالته.

وكان الرئيس الجمهوري قد رشح باول لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي خلال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يرُق له اختياره بسبب الخلافات حول أسعار الفائدة والاقتصاد.

ورشحه كذلك الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية.

واتهم مسؤولو البيت الأبيض مجلس الاحتياطي بسوء إدارة عملية تجديد مبنيين تاريخيين في واشنطن العاصمة، مشيرين إلى ضعف الرقابة واحتمال حدوث احتيال.

 

(COMBO) This combination of pictures created on April 21, 2025 shows, L-R, US Federal Reserve Chair Jerome Powell at the Economic Club of Chicago on April 16, 2025, in Chicago, Illinois and US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on April 7, 2025.
ترامب (يمين) وصف باول بأنه "أحمق" (الفرنسية)

انتقادات وتهديد

وتسببت الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لباول وتلميحه إلى احتمال إقالته في اضطراب الأسواق المالية سابقا وتهديد الدعامة الرئيسية للنظام المالي العالمي المتمثلة في أن البنوك المركزية مستقلة وبعيدة عن التدخل السياسي.

وعادة ما يحجم الرؤساء الأميركيون عن التعليق على سياسة مجلس الاحتياطي احتراما لاستقلاليته لكن ترامب، الذي ينسف أسلوبه في الحكم الأعراف السياسية، لم يتبع هذا المثال.

فمنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، هاجم ترامب المؤسسات من شركات المحاماة إلى الجامعات والمؤسسات الإعلامية في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الأميركي بما يتماشى مع رؤيته.

واستخدم اللهجة الحادة نفسها ضد مجلس الاحتياطي في محاولة للضغط على باول لخفض سعر الفائدة، وألقى باللوم عليه لعدم تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.

المصدر: بلومبيرغ + رويترز

إعلان