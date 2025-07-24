شركة صينية تتولى بناء محطة تحلية مياه في العراق بـ4 مليارات دولار

فازت شركة باور تشاينا الصينية بعقد بقيمة نحو 4 مليارات دولار لبناء محطة كبيرة لتحلية مياه البحر في مدينة البصرة (جنوب العراق) بالشراكة مع شركة عراقية محلية، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين.

وتتجه الحكومة العراقية نحو زيادة مصادر المياه غير التقليدية، بما في ذلك تحلية مياه البحر، لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة في البلاد، خاصة محافظة البصرة.

ووضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حجر الأساس للمشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية اليومية مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في يونيو/حزيران 2028.

وتعد هذه المحطة جزءا من جهود الحكومة لمعالجة النقص الحاد في المياه بالمنطقة الجنوبية.

وذكر مسؤولون عراقيون -ووثيقة تتعلق بالمشروع اطلعت عليها رويترز- أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء محطة كهرباء بقدرة 300 ميغاواط لتزويد محطة تحلية المياه بالكهرباء.

وفي السياق، قال وكيل وزارة النفط العراقية للصحفيين -اليوم الخميس- إن العراق يهدف إلى توسيع نطاق مشاريع الطاقة الشمسية للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 12 ألف ميغاواط بحلول عام 2030 في إطار جهود تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

أصعب سنة مائية

وهذا الأسبوع، أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله أن بلاده تمر بأصعب سنة مائية لم تشهدها منذ عقود مضت بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع.

وقالت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية وقتها- إن الوزير التقى السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان، لبحث التحديات المائية الحرجة التي يواجهها العراق، وآليات تفعيل التعاون الثنائي لتأمين احتياجاته من مياه نهري دجلة والفرات.

وأضاف الوزير إن الوزارة اتخذت إجراءات للتكيف مع حالة الجفاف عبر تنفيذ حملة كبرى لإزالة التجاوزات بمختلف أشكالها، ومنع الزراعة الصيفية والاكتفاء بتأمين مياه الري لأغراض البستنة وزراعة بعض المحاصيل وتأمين المياه الخام لمحطات الإسالة.

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وشدد على ضرورة المحافظة على الحد الأدنى للجريان البيئي للنهر وحمايته من التلوث والحفاظ على بيئة شط العرب من خلال خفض نسبة التراكيز الملحية، علاوة على إنعاش الأهوار والحفاظ على أرثها البيئي والأيكولوجي.