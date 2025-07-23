أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اتفاقا تجاريا "ضخما" مع اليابان يمثّل اختراقا مهما بالنسبة إلى أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين في وقت يسعون لإبرام اتفاقات قبل نهاية الشهر.

وفي محاولة لخفض العجز التجاري الهائل في بلاده، تعهّد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية عقابية على عشرات البلدان ما لم تتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن بحلول الأول من أغسطس/آب الحالي.

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وباتت اليابان حاليا خامس دولة توقع اتفاقا مع واشنطن بعد بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، بعدما تعهّد ترامب في أبريل/نيسان الماضي بأنه سيتوصل إلى "90 اتفاقا خلال 90 يوما".

"اتفاق ضخم"

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "استكملنا اتفاقا ضخما مع اليابان، لعله الاتفاق الأكبر على الإطلاق".

وأفاد بأنه بموجب الاتفاق "ستستثمر اليابان، بناء على توجيهاتي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح".

ولم يقدّم تفاصيل إضافية عن خطة الاستثمار غير التقليدية، لكنه قال إنها "ستُحدث مئات آلاف الوظائف".

وتخضع الصادرات اليابانية في الأساس لرسوم جمركية نسبتها 10%، كانت سترتفع إلى 25% في الأول من أغسطس/آب المقبل لو أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وكانت رسوم نسبتها 25% على السيارات اليابانية، وهو قطاع يسهم في 8% من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلا، إضافة إلى 50% على الصلب والألمنيوم.

وذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنه تم الآن خفض الرسوم على السيارات بنسبة 15%، ما أدى إلى ارتفاع أسهم السيارات اليابانية، وارتفعت أسهم كل من "تويوتا" و"ميتسوبيشي" بحوالي 14%.

وقال للصحفيين: "نحن أول بلد في العالم يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطعها مع عدم فرض قيود على الكميات".

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وتابع: "من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة.. عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع".

باتت اليابان حاليا خامس دولة توقع اتفاقا مع واشنطن بعد بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، بعدما تعهّد ترامب في أبريل/نيسان الماضي بأنه سيتوصل إلى "90 اتفاقا خلال 90 يوما".

واردات الأرز

لكن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا الذي توصل إلى الاتفاق في ثامن زيارة له إلى واشنطن، قال إن الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50% على الصلب والألمنيوم، ستبقى.

وأضاف أن زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني الذي يضغط ترامب من أجله، غير مشمول في الاتفاق.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن اليابان وافقت أيضا على "فتح (أسواق) البلاد أمام التجارة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك".

وتعد واردات الأرز مسألة حساسة في اليابان، وسبق لحكومة إيشيبا التي خسرت الغالبية في مجلس المستشارين الموازي لمجلس الشيوخ في انتخابات الأحد، أن استبعدت تقديم أي تنازلات في هذا المجال.

وتستورد اليابان حاليا 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار.

وقال رئيس الوزراء الياباني إيشيبا اليوم الأربعاء إن الاتفاق لا "يضحّي" بقطاع الزراعة الياباني.

ورحّب رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني تاتسوو ياسوناغا بإعلان الاتفاق التجاري، لكنه أشار إلى أن دوائر المال والأعمال في حاجة إلى الاطلاع على التفاصيل لتقييم تأثيره.

وصرّح "أشيد بدرجة كبيرة بحقيقة أنه تم تحقيق هذه العتبة الرئيسة وتبديد الأمور الغامضة التي شعرت الشركات الخاصة بالقلق حيالها".

البورصة اليابانية تقفز

ودفع الاتفاق أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية إلى الارتفاع ما أحدث قفزة في مؤشر نيكي.

وارتفع نيكي 3.5% ليغلق عند 41171.32 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو/تموز من العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو 11% تقريبا، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور بأكثر من 14%.

وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل أيضا، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء إيشيبا يستعد للتنحي، وهذا يشير إلى تحول في المشهد السياسي نحو زيادة الإنفاق، في حين نفى إيشيبا هذه التقارير.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008 إلى 1.6%، بينما كان الطلب على الأوراق لأجل 40 عاما هو الأقل منذ 2011.

الأسهم الأوروبية تنتعش

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بقيادة شركات تصنيع السيارات، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يقارب 1% إلى 549.6 نقطة بعد سلسة من الخسائر لـ3 جلسات متوالية.

كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للجلسة الخامسة على التوالي مسجلا مستوى قياسيا.

وقفزت مؤشرات أخرى في المنطقة، وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي الزيادات بارتفاع بلغت 1.3%.

وجاء قطاع شركات تصنيع السيارات في صدارة القطاعات الرابحة بزيادة 3.4% مقتفيا أثر صعود في أسهم الشركات الآسيوية المنافسة. وصعد سهم بورشه 7.6% وسهم مرسيدس-بنز 5.8%.