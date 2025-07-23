تسلسل زمني لأبرز تطورات حرب ترامب التجارية

اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي قرارات بشأن الرسوم الجمركية صدمت الأسواق المالية، وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.

وفيما يلي تسلسل زمني للتطورات الرئيسية:

فبراير/شباط 2025

1 فبراير/شباط: فرض ترامب رسوما جمركية 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية و10% على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

3 فبراير/شباط: علّق ترامب فرض الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها 30 يوما مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة، ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين.

10 فبراير/شباط: رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25% وأبقى عليها ثابتة "دون استثناءات أو إعفاءات".

مارس/آذار 2025

3 مارس/آذار: قال ترامب إن فرض رسوم جمركية 25% على البضائع الواردة من المكسيك وكندا سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من مارس/آذار، وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%.

6 مارس/آذار: أعفى ترامب السلع المستوردة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية تجارة حرة مع أميركا الشمالية من الرسوم الجمركية لمدة شهر.

26 مارس/آذار: أعلن ترامب فرض رسوم جمركية 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.

أبريل/نيسان 2025

2 أبريل/نيسان: أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالمية أساسية 10% على جميع الواردات ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

9 أبريل نيسان: علق ترامب لمدة 90 يوما معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها، ودخلت حيز التنفيذ في غضون أقل من 24 ساعة، وذلك عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق المالية وتسببت في فقد البورصات بأنحاء العالم لتريليونات الدولارات.

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وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% سارية على جميع الواردات تقريبا إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من 104، التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على سلع صينية إلى 145%، ومن بينها الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل التي فرضت سابقا.

مايو/أيار 2025

9 مايو/أيار: أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية 10% على الصادرات البريطانية، وتخفيض الرسوم الأميركية على صادرات السيارات البريطانية.

12 مايو/أيار: اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتا. وبموجب هدنة مدتها 90 يوما، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30% من 145%، بينما ستخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية إلى 10% من 125%.

13 مايو/أيار: خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية منخفضة القيمة، مما أدى إلى تقليص الرسوم على السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار إلى 54% من 120%.

23 مايو/أيار: قال ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/حزيران. ثم تراجع عن هذا التهديد بعد يومين. وحذر شركة آبل من أنها ستواجه رسوما جمركية 25% حال تصنيعها الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة خارجها.

29 مايو/أيار: أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتا سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إذ علقت حكم المحكمة الأدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة.

يونيو/حزيران 2025

3 يونيو/حزيران: وقع ترامب على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% من 25%.

12 يونيو/حزيران: حذر ترامب من أنه قد يرفع قريبا الرسوم الجمركية على السيارات.

يوليو/تموز 2025

3 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 20% على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام رسوما تبلغ 40%.

6 يوليو/تموز: كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الدول التي تتبنى "السياسات المعادية لأميركا" التي تنتهجها دول مجموعة بريكس ستدفع رسوما جمركية إضافية 10%.

7 يوليو/تموز: كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى التي أُعلن عنها في الأشهر السابقة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب المقبل. وأرسل ترامب رسائل إلى 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية وصربيا، قال فيها إنه سيفرض رسوما جمركية تتراوح بين 25 و40%.

10 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 35% على الواردات الكندية الشهر المقبل، وتخطط لفرض رسوم موحدة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.

12 يوليو/تموز: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل.

15 يوليو/تموز: قال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 19% على السلع الواردة من إندونيسيا بموجب اتفاقية جديدة.

22 يوليو/تموز: أبرم ترامب اتفاقا تجاريا مع اليابان من شأنه تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى 15%، وإثناء طوكيو عن الرد برسوم جمركية جديدة على سلع أخرى.