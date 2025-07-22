تركيا تحصل على تمويل أخضر بـ2.8 مليار دولار لخط قطارات مع أذربيجان

حصلت تركيا على تمويل أخضر بقيمة 2.4 مليار يورو (2.80 مليار دولار) لمشروع سكك حديدية يهدف إلى إقامة خط مباشر مع منطقة ناخيتشفان في أذربيجان، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وقال وزير المالية محمد شيمشك الذي نشر تقرير وكالة الأناضول باللغة التركية على حسابه على منصة إكس إن التمويل سيعزز البنية التحتية في تركيا وقدرتها التنافسية وكفاءتها.

وقالت الوكالة -في تقرير نُشر أمس الاثنين- إن تركيا وقّعت الاتفاق مع مجموعة من البنوك بقيادة مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جيه" المالية اليابانية، مضيفة أن الحزمة مدعومة من قبل وكالتي ائتمان التصدير "إي كيه إن" السويدية و"أو إي كيه بي" النمساوية، بالإضافة إلى وحدة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وذكرت الوكالة أن المشروع يأتي في إطار إستراتيجية البنية التحتية الأوسع في تركيا، ومن المتوقع أن يعزز التجارة الإقليمية والاتصال مع دعم أهداف التحول الأخضر.

وسيتضمن خط السكة الحديد -الذي يبلغ طوله 224 كيلومترا، 6 محطات و5 أنفاق و10 جسور، وفق شركة "كاليون" للمقاولات.