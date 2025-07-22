العراق يتفق مع شركة أميركية لتطوير حقل عكاس للغاز

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إن العراق وقّع عقدا مع شركة الطاقة الأميركية شلمبرجير لتطوير الإنتاج في حقل عكاس للغاز.

وأضاف البيان أن شلمبرجير ستحفر آبارا في حقل عكاس بمحافظة الأنبار بهدف رفع الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

‏وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنه تم تكليف شركة نفط الوسط بإتمام المشروع والتي تعاقدت بدورها مع الشركة الأميركية لحفر الآبار في الحقل وإلغاء عقد مبرم مع شركة أوكرانية.

وأوضح أنه سيتم لاحقا توقيع عقد بناء المنشآت السطحية لاستثمار الغاز من الحقل، وأن ثمة عقدا آخر مكملا للعمل مع شركة المشاريع النفطية لإنشاء شبكة الأنابيب التي تنقل الغاز من الآبار إلى وحدات المعالجة المركزية في الحقل.

وبيّن الوزير أن الغاز المنتج من الحقل سيتم توجيهه إلى محطة الأنبار المركبة التي هي قيد الإنشاء حاليا من قبل وزارة الكهرباء.

‏إضافة الغاز

وقال الوزير إن المشروع يضيف كمية غاز تقدر بـ60 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا لترتفع كمية الغاز المستثمرة في الحقل إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، من أصل 400 مليون قدم مكعبة قياسية، وهي الطاقة المستهدفة من الحقل.

‏من جانبه، أشار وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، إلى أن توقيع العقد يمثل تطوير المرحلة الأولى لحقل عكاس الغازي للوصول إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، مؤكدا التزام الوزارة بغلق ملف الغاز المحروق، فضلا عن إضافة طاقات إنتاجية من الغاز عبر تطوير الحقول الغازية مثل حقلي عكاس والمنصورية.