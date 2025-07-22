تراجع الذهب اليوم الثلاثاء مع جني المستثمرين الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، في حين ركز المشاركون في السوق على محادثات التجارة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس/آب المقبل.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى نحو 3386.3 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت السبائك أعلى مستوى له منذ 17 يونيو/ حزيران الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3% لتصل إلى 3396.3 دولارا.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير محللي السلع في ريلاينس للأوراق المالية غيغار تريفيدي قوله إن أسعار الذهب انخفضت وسط جني الأرباح، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، بسبب استمرار حالة عدم اليقين قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية في الأول من أغسطس/آب المقبل.

وقال إنه من المرجح أن يظل الذهب عند مستويات مرتفعة، مضيفا أن "هناك مقاومة قوية بالقرب من 3420 دولارا، وعلى الجانب الآخر يمثل 3350 دولارا مستوى دعم".

واستقر مؤشر الدولار عند 97.83 نقطة بعد أن كان مرتفعا في التعاملات المبكرة، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المقيَّم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

وصرح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد يدرس اتخاذ تدابير مضادة أوسع نطاقا ضد الولايات المتحدة مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات الأوروبية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب المقبل.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإدارة تعطي الأولوية لجودة الصفقات التجارية على حساب التوقيت.

وتتركز الأنظار كذلك على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) المقرر عقده الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي، وربما يبدأ في تخفيضها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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ويتحسن أداء الذهب في بيئة سعر الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وكان أداء المعادن النفسية الأخرى كالتالي:

تراجعت الفضة 0.27% إلى 38.83 دولارا للأوقية في التعاملات الفورية.

انخفض البلاتين 0.30% عند 1449.74 دولارا للأوقية.

انخفض البلاديوم 0.55% إلى 1250.11 دولارا للأوقية، وقد خفضت شركة نورنيكل الروسية (أكبر منتج للبلاديوم في العالم) توقعاتها للإنتاج، وتتوقع أن يتراوح بين 2.677 و2.729 مليون أونصة مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 2.704 و2.756 مليون أونصة.

النفط يتراجع

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 68.53 دولارا للبرميل في أحدث تعاملات، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04% إلى 66.50 دولارا للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى "فيليب نوفا" "تستمر المخاوف بشأن الطلب، وسط تصاعد التوتر التجاري العالمي، خاصة مع ترقب الأسواق أحدث التهديدات بالرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى وإعلانات ترامب المحتملة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس".

وأضافت "يراقب المستثمرون أيضا التأثيرات المتتالية للعقوبات الأميركية الجديدة على النفط الخام الروسي".

وخفّت مخاوف العرض إلى حد كبير بفضل زيادة إنتاج كبار المنتجين، وإعلان وقف إطلاق النار في 24 يونيو/حزيران الماضي الذي أنهى المواجهة بين إسرائيل وإيران.

ووفر انخفاض الدولار بعض الدعم للخام في ظل تراجع نسبي لما يدفعه المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال توني سيكامور محلل السوق في "آي جي" في مذكرة إن الأسعار قد تراجعت، إذ بددت مخاوف الحرب التجارية الدعم الذي قدّمه تراجع الدولار.

وأشار سيكامور أيضا إلى احتمال حدوث تصعيد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية.

وثمة دلائل على دخول إمدادات النفط المتزايدة إلى السوق مع حد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من تخفيضات الإنتاج.

وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أمس الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام سجلت أعلى مستوى لها في 3 أشهر في مايو/أيار الماضي.