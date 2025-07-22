مصر تبحث مع الكويت تفعيل تحويل وديعتها إلى استثمارات

بحث وزير النقل والصناعة المصري، كامل الوزير، مع رئيس الوزراء الكويتي، أحمد عبد الله الأحمد الصباح "تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات".

جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين على هامش زيارة للمسؤول المصري إلى الكويت، وفق بيان نقله مجلس الوزراء المصري الثلاثاء.

وأفاد البيان، بأن الصباح "أكد على عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والكويت، ورحب بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات وبالجهود المبذولة لدعم التعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاعا الصناعة والنقل".

وخلال الاجتماع الذي انعقد الاثنين "بحث الجانبان سبل تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية".

كما بحث الاجتماع سبل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بالكويت بما يساهم في إتاحة الفرصة لها للمنافسة على تنفيذ المشروعات المختلفة التي تطرحها دولة الكويت.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان "تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بمصر" دون تحديد قيمة الوديعة أو ما تمخضت عنه المحادثات.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر لم تسمها في أبريل/نيسان الماضي أن "الكويت تجري مناقشات متقدمة لتحويل وديعتها المقدرة بـ4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بمصر".

وبحسب المصدر ذاته، "اتفق الجانبان المصري والكويتي مبدئيا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية هذا العام، موزعةً على عدة قطاعات وأصول"، وهو ما لم تعلق عليه سلطات البلدين حتى اليوم.

ومنذ 2014 تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم الاقتصاد المصري.

وسبق أن حوّلت الإمارات في 2024 وديعة لها لدى البنك المركزي لاستثمارات في مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة غربي البلاد، بحسب بيانات مصرية سابقة.