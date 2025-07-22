محكمة تلغي الحجز على أصول شركة غازبروم الروسية في هولندا

نشرت محكمة في لاهاي على موقعها الإلكتروني حكما يقضي بإلغاء أمر الحجز على أصول شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في هولندا.

ويبين الحكم الصادر الأسبوع الماضي أن الأصول المعنية هي أسهم شركة غازبروم في شركتي إنتاج الغاز وينترشال نوردزي وغازبروم إنترناشونال بروجكتس بي في.

وجاءت عملية المصادرة بموجب قضيتين منفصلتين رفعتهما شركتا "سلافوتيتش-إنفست" و"جنيفا" الأوكرانيتان بسبب الخسائر الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

لكن المحكمة الهولندية قضت بأن مصادرة أصول شركة غازبروم ربما تتعارض مع مبدأ حصانة الدولة، الذي يعني أن المحاكم الهولندية لا تستطيع الحكم على تصرفات دولة أخرى أو كيان تابع للدولة.

وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية 2022 حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما أدى إلى حجب 300 إلى 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية، ومعظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة في مستودع أوراق مالية أوروبي.

وتعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتطالب برفعها وتشدد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.

وتجاوزت الخسائر المباشرة لأوكرانيا جراء الحرب 88 مليار دولار، أما الخسائر غير المباشرة فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد.