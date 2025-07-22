بريطانيا تستعد لاستضافة أول قمة أعمال مع القارة الأفريقية

أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان عن تنظيم أول قمة من نوعها العام المقبل تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين العاصمة البريطانية والقارة الأفريقية.

ويسعى منظمو القمة إلى استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي حكومات أفريقية، إلى جانب مجموعات تجارية وبورصات من مختلف أنحاء القارة، للترويج للندن كمركز عالمي محتمل لتوسع الشركات الأفريقية واستثماراتها.

ووفقا لتحليل صادر عن مكتب لندن وشركائها -وهو هيئة رسمية تُعنى بالترويج لمدينة لندن عالميا في السياحة والاستثمار والتعليم- بالاعتماد على بيانات المكتب الوطني للإحصاء وصندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والقارة الأفريقية نحو 62 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.

كما أظهرت المؤشرات نموا بنسبة 40% في القطاع التكنولوجي بالقارة منذ عام 2019، في حين صُنّفت مدينة لاغوس النيجيرية أبرز مركز تكنولوجي ناشئ عالميا.

لندن وجهة مفضلة للاستثمار الأفريقي

منذ عام 2013 حافظت لندن على موقعها كأبرز وجهة أوروبية لاستثمارات أفريقيا الأجنبية المباشرة بعدما استقطبت 72 مشروعا استثماريا أفريقيا، لتحتل المرتبة الثانية عالميا كأكثر المدن جذبا للاستثمارات الأفريقية خارج القارة.

وفي سياق جولته الأخيرة زار خان عددا من العواصم والمدن الكبرى مثل لاغوس وأكرا وجوهانسبرغ وكيب تاون، بهدف "بناء جسور جديدة مع القارة الأفريقية تعود بالنفع المشترك"، وفق تصريحاته الرسمية.

ورافق خان وفد تجاري يضم 27 شركة مقرها لندن تسعى إلى توسيع أعمالها واستكشاف فرص النمو في الأسواق الأفريقية.

وفي هذا السياق، قال خان "سواء تعلق الأمر بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أو الخدمات التجارية والمالية فإن لندن تتمتع بموقع مؤهل للاستفادة من النمو الذي تشهده أفريقيا".

وأكد أن تعزيز الروابط مع أفريقيا يشكل محورا رئيسيا في إستراتيجية لندن التجارية الدولية، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه الإسهام في خلق آلاف الوظائف النوعية خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها.