شركة أميركية تشتري حصة بمشروع نيكل تنزاني مقابل 83 مليون دولار

أعلنت شركة "لايفزون ميتالز" الأميركية، المُدرجة في بورصة نيويورك، استحواذها على كامل حصة مجموعة "بي إتش بي" البالغة 17% في شركة "كبانغا نيكل ليمتد"، المالكة الرئيسية لمشروع "كبانغا" في شمال غربي تنزانيا، مقابل ما يصل إلى 83 مليون دولار.

ويُتوقع أن تبلغ تكاليف المرحلة التمهيدية للمشروع نحو 942 مليون دولار، في حين تصل التكلفة الإجمالية خلال عمره التشغيلي إلى نحو 2.49 مليار دولار.

كما من المتوقع أيضا أن ينتج المشروع نحو 50 ألف طن من النيكل سنويا، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشغيل التي تمتد على مدى 6 سنوات.

انسحاب "بي إتش بي" من السوق

وكانت مجموعة "بي إتش بي" قد تعهدت عام 2022 بضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار في المشروع، لكن مصادر مطلعة أفادت لوكالة رويترز بأن التقلبات في سوق النيكل العالمي، إلى جانب مراجعة الشركة لإستراتيجيات توزيع رأس المال، عزَّزت تعقيدات الاستثمار في المشاريع غير المطوّرة.

وامتنعت "بي إتش بي" عن التعليق على تفاصيل الصفقة، وسط تغيرات في رؤيتها تجاه سوق النيكل العالمي، التي تأثرت بزيادة الإنتاج في إندونيسيا خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت المجموعة قد وضعت عملياتها في "نيكل ويست" غربي أستراليا تحت إدارة الصيانة العام الماضي بسبب تراجع الأسعار، على أن تُتخذ قرارات بشأن مستقبل تلك العمليات بحلول مطلع عام 2027.

بموجب الاتفاق الجديد، أصبحت "لايفزون" المالك الوحيد لشركة "كبانغا نيكل ليمتد"، التي تمتلك بدورها حصة 84% في شركة "تيمبو نيكل كوربوريشن ليمتد"، المشغّل التنزاني للمشروع. وتحتفظ الحكومة التنزانية بالحصة المتبقية البالغة 16%.

وأكدت الشركة الأميركية -في بيان لها- أن جميع الاتفاقيات السابقة مع "بي إتش بي" قد أُلغيت، وأنها باتت تمتلك السيطرة الكاملة على عمليات بيع النيكل المستخرج من المشروع.