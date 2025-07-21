وزير الخزانة الأميركي يدعو لمراجعة عمل "الاحتياطي الاتحادي"

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الاثنين إن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) بأكمله يحتاج إلى مراجعة عمله كمؤسسة وما إذا كان ناجحا أم لا.

وفي حديث مع شبكة "سي إن بي سي"، أحجم بيسنت عن التعليق على تقرير أفاد بأنه نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول، قائلا إن القرار يعود للرئيس.

لكنه قال إنه يجب مراجعة المؤسسة، مشيرا إلى ما سماه "إثارة الخوف بشأن الرسوم الجمركية" على الرغم من أن تأثيرها التضخمي ضئيل للغاية أو لا يذكر منذ تطبيقها.

وأضاف: "أعتقد أن ما نحتاج إلى القيام به هو مراجعة مؤسسة الاحتياطي الاتحادي بأكملها وما إذا كانت ناجحة"، مضيفا أنه سيلقي كلمة في البنك المركزي مساء اليوم في بداية مؤتمر تنظيمي.

وانتقد ترامب باول مرارا وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة.

واستهدف الرئيس في الأيام القليلة الماضية أيضا عملية تجديد مقر البنك في واشنطن البلغة كلفتها 2.5 مليار دولار، والتي تتجاوز الميزانية، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك احتيال وقد يكون سببا للإطاحة بباول.

ورد باول الأسبوع الماضي على مطالبات مسؤول في إدارة ترامب بالحصول على معلومات بشأن تجاوز التكلفة المتوقعة، قائلا إن المشروع كان واسع النطاق وتضمن عددا من التحسينات المتعلقة بالسلامة وإزالة المواد الخطرة.